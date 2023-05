Il Foggia fa l’impresa: 3-0 al Cerignola. Il sogno serie B continua

Foggia – Lo Zaccheria ci credeva e il Foggia non delude. Compie la “mission impossible” di recuperare il pesante 4-1 del Monterisi, e cala un sonoro 3-0 negli ultimi 17 minuti del match, facendo sognare i propri tifosi.

Ai quarti di finale per un posto nella prossima serie B attenderà il sorteggio per scoprire il prossimo avversario.

Per il Cerignola, una gara accorta e tatticamente giusta per 75′, poi una pessima gestione dell’ ultima fase di match ed un’amarissima eliminazione.

Mister Rossi deve fare a meno degli acciaccati Garattoni ed Odjer e dello squalificato Thiam. Tra i titolari lancia tra i pali Dalmasso, con chance dal 1′ per Rutjens nella linea difensiva e per Beretta, in luogo di Ogunseye, non al meglio. Il tecnico ofantino Pazienza ha problemi di abbondanza e sceglie gli stessi uomini del Monterisi, con Allegrini, al posto di Capomaggio squalificato, e Malcore che torna dall’inizio per Achik.

Come ci si aspetta, il Foggia parte forte. Mancino di Petermann al 3′, la deviazione fa carambolare il tiro in angolo. Malcore, al 5′, conclude, approfittando di una palla vagante, Dalmasso blocca facilmente. Il Cerignola tiene bene il campo e si mostra aggressivo sulla prima pressione. Bella iniziativa personale di Peralta, al 17, che costringe al giallo Langella.

Dalla punizione successiva, Costa con potenza una non troppa precisione. Il Foggia spinge costantemente, collezionando angoli a ripetizione e al 33′ sciupa un’occasione colossale con Kontek che da due passi, manda alto la palla del possibile vantaggio.

Pazienza telecomanda i suoi e tiene compatti i propri ragazzi sul terreno di gioco. Saracco si fa sfuggire dai guantoni il pallone in area, nessun rossonero è nei paraggi.

L’Audace gestisce senza affanni gli ultimi minuti, e al 47′, il duplice fischio consegna le squadre all’intervallo sul parziale di 0-0.

La partita riprende con il volto nuovo di Leo per Rutjens nel Foggia, che si rende protagonista subito di una brutta palla persa che costringe al fallo da giallo Peralta, ad interrompere un potenziale attacco cerignolano. Costa pennella un perfetto cross per Bjarkason, zuccata che timbra la parte superiore della traversa. Sainz Maza entra centralmente al 56′, conclusione che non si abbassa a sufficienza per centrare lo specchio. Costa su calcio piazzato, al 58′, cerca l’incrocio dei pali senza fortuna. I satanelli non riescono ad alzare i ritmi ed agevola i gialloblù.

Ancora Kontek è pericoloso di sinistro al 65′ sugli sviluppi di azione d’angolo, Saracco esalta i riflessi. Frigerio trova l’opposizione provvidenziale di Ligi, nel cuore dell’area di rigore, al 70′. Malgrado gli sforzi, il Foggia è poca cosa in fase di incisività e con il passare dei minuti si spegne pian piano. Peralta al 77′, con il sinistro, costringe al tuffo l’estremo ospite.

Sul corner seguente, Schenetti con il destro trova l’angolino e porta avanti i padroni di casa, al 78′. Lo stesso autore del gol, scaglia un pericoloso cross basso che attraversa l’area di rigore ma non trova correzioni vincenti.

Proteste veementi dei locali per un presunto fallo di mani, l’arbitro sorvola. Il forcing finale produce il raddoppio nel gran gol di Frigerio, al 93′, che incastona di collo esterno l’assist di Beretta. Assalto finale con Kontek che di esterno d’esterno fa esplodere lo Zaccheria al 95′.

Non c’è più tempo, il boato dei supporters scuote il capoluogo e il sogno continua.

Tabellini

Foggia: Dalmasso, Rizzo, Kontek, Peralta (98’Di Pasquale), Beretta, Rutjens (46′ Leo), Petermann, Frigerio, Bjarkason, Di Noia (51′ Schenetti), Costa (84′ Iacoponi). All. Rossi

Cerignola: Saracco, Rubbo, Allegrini (50’D’Ausilio), Coccia(84′ Righetti), Malcore(54′ Achik), Ligi, D’Andrea (84′ Samele), Sainz Maza, Tascone, Blondett, Langella (54′ Bianco). All. Pazienza

Reti: 78′ Schenetti, 93′ Frigerio, 96’Kontek

Ammoniti: Rutjens, Langella, Allegrini, Peralta, Sainz Maza, Costa, Leo, Blondett

Arbitro: sig. Giordano (Novara)

Assistenti: sigg. E. De Angelis (Roma 2)/ A. Cravotta (Città di Castello).

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI