Il foggiano Saurino nella fiction Rai “Per Elisa”: le prime immagini

FOGGIA – La Rai porta sul piccolo schermo uno dei casi in assoluto più macabri del il nostro paese, nel corso degli ultimi anni. Siamo in Basilicata, e in una ancora caldissima domenica di settembre del 1977. La giovane Elisa Claps si reca a messa con la sua migliore amica, i fratelli e i genitori la aspettano per pranzare tutti insieme. Non sanno che purtroppo, non farà mai ritorno a casa.

A toglierle la vita sarà Danilo Restivo, con un barbaro omicidio tenuto nascosto per anni in cui la ragazza si è creduta scomparsa in circostanze misteriose.

Una storia che vedremo rappresentata da un cast brillante, che in questi mesi ha lavorato duro per permettere alla vicenda di essere raccontata fedelmente, ripercorrendo passo passo quanto accaduto senza urtare la sensibilità dei familiari.

Fiction Rai: le prime immagini ufficiali di Per Elisa

Un cast davvero interessantissimo per portare in scena la tragica fine della giovane Claps, interpretata da Ludovica Ciaschetti. Il suo papà Antonio, sarà Vincenzo Ferrera e la madre Anna, Filomena Iemma. A battersi per far si che la verità venisse fuori e che ci fosse giustizia per la ragazza, i due fratelli Gildo e Luciano. La produzione ha scelto due attori molto amati per la loro interpretazione, che in questi anni si sono fatti conoscere attraverso fiction che ancora oggi, collezionano successi incredibili. Stiamo parlando del foggiano Gianmarco Saurino e Giacomo Giorgio.

La prima immagine diffusa dal profilo Instagram ufficiale della fiction, mostra i due alle prese con un agente di polizia. in questi mesi entrambi sui rispettivi profili Instagram, hanno mostrato frammenti dietro le quinte, alle prese con costumisti e truccatori.