La grotta-Santuario di San Michele sovrapposta ad un culto pagano

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – (di Michele Piemontese) Tra il mito e la realtà, è da porre quella che si riferisce al culto di Calcante e di Podalirio nella nostra terra, tale notizia è già stata accolta da studiosi del passato, che nella grotta-Santuario del Gargano il culto dell’Arcangelo si sia sovrapposto ad un altro culto pagano. Nel passaggio da dall’una all’altra religione era frequente utilizzare gli stessi templi.

Ed è tradizione, ormai, che la divinità pagana scacciata dall’Arcangelo Michele dal Gargano sia da immedesimare con quella dell’indovino Calcante.

A tal riguardo è interessante l’osservazione del Lenormant assirologo francese, quando scrive che “uno specchio etrusco graffito, ci mostra la figura di Calcante, ritratto non come l’indovino della guerra di Troia,ma come il fatidico indovino che andava ad iinterrogare al Gargano le popolazioni italiche; in mano ha il fegato della vittima immolata, in cui legge l’avvenire; barbuto, irti i capelli, dall’aspetto terribile, con due grandi ali, esso è quale dovrebbe essere stato rappresentato nella grotta dove aveva il suo oracolo, e non è occorso un gran mutamento per farne un San Michele, ministro delle collere divine.

Queste notizie favoriscono che esistesse una antichissima tradizione oracolare sul nostro monte e che c’è stato un trapasso dal culto di una terribile divinità pagana di un Calcante dalle grandi ali, a quella di una gentile e forte divinità cristiana, l’Arcangelo Michele, che dall’Oriente viene a spodestare la prima, sulla fine del V secolo d.C.

