Malasanità, paziente privato del suo medico curante in situazione critica

Gargano 23/05/2023 – Un paziente è stato privato del suo medico curante in una fase cruciale del suo percorso diagnostico e terapeutico.

Tutto è cominciato quando il paziente ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti. Il medico curante, dopo aver effettuato un esame del sangue e delle feci, risultato poi positivo 3 su 3, ha immediatamente prescritto una colonscopia urgente. Purtroppo, la ricerca di un appuntamento tramite il CUP ha svelato un’attesa di almeno 4-5 mesi, un periodo troppo lungo considerando il peggioramento delle condizioni del paziente.

La famiglia del paziente dopo aver notato un grave peggioramento, impossibilitata a recarsi autonomamente presso un pronto soccorso, essendo sprovvista di patente di guida, ha deciso di chiamare il numero di emergenza 118, per richiedere un trasporto in ambulanza verso una struttura ospedaliera adeguata. Tuttavia, l’autoambulanza inviata si è presentata senza un medico e un infermiere a bordo, il che ha costretto gli operatori a portare il paziente subito in ospedale, dove è stato preso in carico da un medico di turno. Dopo una serie di valutazioni, il paziente è stato ricoverato questo 18 maggio. Tutt’ora ancora ricoverato.

La situazione, però, ha assunto una svolta ancora più preoccupante quando la famiglia ha scoperto, il giorno successivo al ricovero, che il medico curante aveva deciso di cancellare il paziente senza alcuna giustificazione legittima. Secondo quanto dichiarato il figlio del paziente “l’azione rappresenta una violazione della legge che stabilisce che un medico può cancellare un paziente solo se c’è la disponibilità di un altro medico che possa subentrare immediatamente subito dopo”.

Il figlio del paziente ha affermato inoltre: “Purtroppo, nel comune in cui è avvenuto questo fatto, tutti i medici sono pieni, quindi questo medico di famiglia ha fatto una cosa illegale. Non poteva cancellare mio padre a meno che non ci fosse un fatto gravissimo. Ripeto, io e mio padre non abbiamo mai minacciato il dottore, non abbiamo mai fatto nulla di illegale. Se abbiamo mandato qualche messaggio in più è perché lui comunque ci diceva ‘tenetemi aggiornato’ e noi, nella disperazione, mandavamo tutti gli aggiornamenti.”

Il medico, in risposta alle accuse, ha affermato che “la famiglia del paziente ha abusato del servizio di emergenza 118” e secondo il suo avviso avrebbero “dovuto prendere il proprio mezzo e tutto ciò si sarebbe risolto tutto in giornata, poiché il 118 non fa superare le file come si crede” oltre a questo che secondo la dottoressa hanno abusato anche della sua disponibilità. Ha inoltre aggiunto che la gestione delle questioni logistiche familiari è di responsabilità della famiglia stessa. Ha anche precisato che, come medico di famiglia, può fare una chiamata in caso di ospedalizzazione, ma non può fare di più.