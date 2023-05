Manfredonia Calcio, Di Benedetto: “Oggi si festeggia al Miramare”

“Il Manfredonia Calcio 1932, informa che, presso la stadio Miramare di Manfredonia, lato gradinata est, alle ore 19,30 di oggi, sarà presente la squadra ed i dirigenti per festeggiare, con i propri supporter la promozione in serie D. Nell’occasione verrà allestito un rinfresco per suggellare, brindando, il ritorno nella quarta serie nazionale”.