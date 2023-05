Manfredonia, gestione biomasse spiaggiate: siglato accordo

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Con delibera di giunta comunale n.78 del 16 maggio 2023, abbiamo approvato lo schema di protocollo d’intesa tra comune e lidi per quanto riguarda la gestione delle biomasse spiaggiate per la stagione estiva. Il protocollo è stato siglato questo pomeriggio. Un’operazione importantissima, che ho voluto fortemente e alla quale ho lavorato da un anno, nelle strette maglie delle linee guida regionali sull’argomento.

Un lavoro incessante di confronto con uffici, capitaneria di porto e concessionari, culminato in un progetto che prevede che il Comune metta a disposizione un’area ben precisa, in cui i concessionari saranno chiamati a posizionare le biomasse dopo aver svolto un’importante attività di spandimento e dopo aver eliminato accuratamente la sabbia, evitando in questo modo che gli stessi debbano farsi carico delle spese per trasportare nuovamente le stesse sulle proprie concessioni o, peggio, portare le stesse a smaltimento presso costosissimi impianti.

Siamo tra gli unici Comuni che si sono resi parte diligente nei rapporti con i privati, proprio nell’ottica di collaborazione, necessaria per raggiungere determinati obiettivi dal punto di vista dell’accoglienza. Per lo stesso motivo, nei prossimi giorni approveremo un ulteriore progetto che prevede la sistemazione delle biomasse depositate nel corso degli anni passati, nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio del nostro territorio.

Un importante risultato che lascia ben sperare per il proseguo della collaborazione con gli stessi e di cui vado orgoglioso. Era una promessa che avevo fatto personalmente ai gestori un anno fa e che mi onoro di aver mantenuto. Solo uniti si vince”. Lo riporta il vice Sindaco Giuseppe Basta.