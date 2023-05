Manfredonia, grave scontro in via Veneziani: feriti

MANFREDONIA (FOGGIA) – Incidente stradale avvenuto intorno alle 15 e 30 Manfredonia all’incrocio tra Via dei Veneziani e via Galilei. Coinvolte due autovetture, una Fiat Panda ed un furgoncino Ford Transit, quest’ultimo, a seguito del sinistro, è uscito fuori strada, ribaltandosi sul fianco. Sul posto i mezzi e il personale del 118 e della polizia locale. Per fortuna solo ferite lievi per i due conducenti, trasferiti dalle ambulanze del 118 giunte sul posto ai Pronto Soccorso di San Giovanni e di Manfredonia. Proteste da parte di alcuni cittadini per la lentezza dell’intervento delle forze dell’ordine.