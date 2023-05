Manfredonia – Inseguimento verso le ore 23 circa tra un’auto dei Carabinieri e un mezzo di un privato, con a bordo 3 persone.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo alla guida del mezzo non si sarebbe fermato all’alt delle forze dell’ordine. In seguito un inseguimento a folle velocità nel rione Monticchio di Manfredonia, con fermo successivo in via Gargano.

L’autovettura in questione, una Lancia Delta, avrebbe urtato violentemente contro un marciapiede prima di arrestare la propria corsa.