Puglia, va in carcere pur di non tornare a casa dai genitori

TARANTO – Ha preferito tornare in carcere che restare in casa, dove si trovava in regime di arresti domiciliari, con i genitori. E’ accaduto a Taranto. La scorsa notte, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne responsabile del reato di evasione.

L’uomo si è allontanato dalla sua residenza e quando ha incontrato per strada una pattuglia di carabinieri ha chiesto di essere portato in carcere, in modo tale da non trascorrere ulteriore tempo con i propri familiari, con i quali aveva avuto un acceso diverbio. Lo riporta l’agenzia Ansa.