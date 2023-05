San Nicandro, Torre Mileto si prepara alla stagione balneare

C’è ancora tanto da fare, e proseguiremo nelle prossime settimane a recuperare i giorni persi a causa del maltempo. Due cose, prima di lasciarvi il buongiorno: avete notato come sarebbe bella la zona “Fontanella” con l’erbetta verde e curata? Ci stiamo lavorando per il prossimo anno, anche con il piano dei chioschi, che stiamo per approvare. A breve, una notizia bellissima per la marina di Torre Mileto, che aprirà al passaggio di un’epoca…