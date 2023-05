Wolford, la collezione dedicata alla donna moderna, che valorizza con stile la propria femminilità

Wolford è un brand austriaco nato oltre 65 anni fa, inizialmente specializzato nella produzione di calze e indumenti intimi, dedicati al pubblico femminile. A partire da materie prime di elevata qualità, dà forma a capi raffinati e confortevoli, che rispondono alle necessità di ogni donna.

Con il passare degli anni, il marchio ha esteso la sua produzione anche all’abbigliamento da giorno, inserendo nella propria collezione completi per lo sport, abiti estivi, gonne e pantaloni, sempre mantenendo uno stile iconico e sofisticato. Se sei alla ricerca di una linea che ti faccia sentire comoda e femminile in ogni occasione, gli articoli firmati Wolford sono proprio quello che fa per te. Ecco i capi irrinunciabili, da aggiungere al tuo guardaroba.

Calze e collant che avvolgono come una seconda pelle

Sei alla ricerca di collant confortevoli, da indossare insieme al tuo vestito preferito per esaltare al meglio il tuo stile? Nella collezione griffata Wolford spiccano centinaia di modelli, declinati in molteplici colorazioni e fantasie, realizzati unicamente a partire da filati di altissima qualità.

La linea del brand austriaco è infatti concepita per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni donna. Annovera collant classici, in tinta nera, come il modello VELVET DE LUXE, super coprente, o SYNERGY, caratterizzato da sofisticate trasparenze. Spazio anche alle versioni color carne, come TWENTIES ECONYL, ideali da sfoggiare durante le serate primaverili.

Se invece sei alla ricerca di collant particolari, per esprimere tutta la tua personalità, non potrai fare a meno dei modelli a fantasia. Alcuni esempi? NET è caratterizzato da un elegante pattern floreale, mentre HEART è ricoperto da cuori di diverse dimensioni.

Naturalmente, se non sei una grande fan dei collant, puoi approfittare anche di parigine e autoreggenti, per aggiungere un tocco audace e femminile ai tuoi outfit. A ciò, poi, s’aggiungono anche calze e calzettoni, da indossare in qualunque occasione quotidiana.

Pantaloni e leggings modellanti, che evidenziano la silhouette femminile

Influencer, supermodelle, attrici, mamme e manager: tutte le donne possiedono almeno un paio di leggings. Non c’è da stupirsi, perché oltre ad essere comodi e facili da abbinare, sono sempre di tendenza. Perfetti con camicie dal taglio maschile, cardigan e t-shirt over, quelli firmati Wolford sono attenti alle esigenze di ogni donna.

Se sei alla ricerca di un modello semplice e minimale ti consigliamo THE WELLNESS. Total-black e privo di cuciture, presenta una raffinata trama a onde in rilievo. Anche THE WONDERFUL, a vita altissima, è un’ottima alternativa.

Al contrario, quante prediligono osare, indossando capi più grintosi e particolari, possono approfittare dei leggings LOREDANA, in finta pelle, con lavorazione ad incrocio in vita, oppure dei pantaloni VEGAN. Si tratta di un modello dal taglio ampio, disponibile in varie colorazioni. Lungo fino alla caviglia, include un comodo elastico in vita che sorregge senza stringere e delle pratiche tasche con zip.

Reggiseni basic e bralette impreziosite da pizzi e ricami

Reggiseni e bralette sono dei capi indispensabili nel guardaroba femminile. Se fino a qualche anno fa dovevano essere rigorosamente coperti, oggi si dimostrano degli accessori versatili e poliedrici, simbolo di femminilità. Perfetti da indossare sotto una blusa semitrasparente o con una camicetta sbottonata, sono in grado di conferire un tocco unico ad ogni look.

Tra i reggiseni in offerta firmati Wolford in vendita online s’incontrano decine di alternative. Se prediligi modelli più sobri e tradizionali, ti consigliamo di puntare su BEAUTY o SHEER TOUCH. Il primo è un reggiseno con ferretto rinforzato e classica chiusura posteriore. Il secondo, in versione push-up, valorizza senza risultare volgare.

Invece, se il tuo obiettivo è quello di osare sfoggiando dei modelli più chic e audaci, non potrai fare a meno di ETOILE. È un reggiseno con ferretto e spalline larghe completamente ricamato con una trama floreale. Anche STRAIGHT, a balconcino e in pizzo rappresenta un’ottima alternativa.

Non solo underwear, abiti e gonne per ogni occasione quotidiana

Nella collezione del brand Wolford, naturalmente, non figurano solo calze e biancheria intima. Via libera, infatti, anche a gonne e mini-dress, ottimi da indossare durante le belle giornate primaverili che ci attendono.

Se desideri acquistare una gonna da portare di giorno, per una passeggiata in città o per un pomeriggio di shopping tra amiche, la SWEATER SKIRT è proprio ciò che fa per te. Si tratta di un modello a tubino, caratterizzato da un elastico in vita su cui figura il logo del marchio. Per un aperitivo in riva al mare, invece, meglio prediligere VEGAN, una mini-skirt a campana, in similpelle.

E per ciò che riguarda gli abiti? Anche in questo caso, la scelta è davvero ampia. Perfetto per quante desiderano un vestito confortevole, ma senza rinunciare allo stile, è FATAL, un tubino attillato a lunghezza midi in tonalità soft cherry. Per brillare come un’autentica celebrity, invece, GILDA rappresenta la soluzione migliore. È un abito lungo nero, con profondo scollo a V.

La linea athleisure, in cui comfort e stile si fondono

Concludiamo questa panoramica con una delle novità più recenti presentate da Wolford, la linea athleisure. Che significa? Il nome deriva dall’unione dei termini “athletic” e “leisure”, ossia atletico, sportivo e tempo libero. Il risultato è una collezione di capi originariamente concepiti per la palestra, da indossare invece in tutte le occasioni di vita quotidiana. Una tendenza super apprezzata anche dalle celebrities, da Kim Kardashian a Gigi Hadid.

Spazio, dunque, a leggings e yoga pants insieme a mini-dress, a maxi-felpe dal taglio casual utilizzate come abiti da sera e non solo. Ma da quali capi partire? SHINY, ad esempio, è un leggings in tonalità acquamarina, che si presta ad essere accostato con tronchetti e con un top gioiello. Mentre SHAPING STRIPES CROP è una t-shirt corta con stampa a righe.

Infine, per esagerare e distinguersi con un look indimenticabile, la jumpsuit DOTS ILLUSION NET rappresenta l’opzione migliore. Super attillata e con spalle scoperte, si presta a dare vita a centinaia di abbinamenti inediti, al passo con gli ultimi trend del mondo fashion. (NOTA STAMPA).