Giulia Tramontano fu uccisa nel salotto: le analisi con il luminol

Il pavimento del salotto dell’appartamento di Senago (Milano) durante gli accertamenti con il luminol “si è acceso per parecchi minuti” per via di una copiosa presenza di sangue che nemmeno una accurata pulizia è riuscita a cancellare.

Ciò significa che Giulia Tramontano la sera del 27 maggio 2023 è stata uccisa lì. Lo ha confermato in aula il responsabile della scientifica del carabinieri sentito come testimone al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che ha confessato di aver accoltellato la compagna 29enne al settimo mese di gravidanza.