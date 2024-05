Il furto degli attrezzi a scapito dei ricercatori della McGill University, impegnati in questi giorni a Siponto per un nuovo periodo di scavi archeologici, è da condannare con fermezza.

La vicenda, raccontata dal Quotidiano l’Attacco, genera sconforto e indignazione. La nostra città deve ritornare a essere ospitale e sicura per tutti.

Questo gruppo di ricercatori canadesi e statunitensi, venuti qui per scoprire nuove ricchezze del nostro patrimonio archeologico, merita tutto il nostro supporto e sostegno. Impedire di lavorare con serenità a chi si occupa delle nostre bellezze è un comportamento autolesionista. La nuova amministrazione dovrà farsi carico di ospitare al meglio chi arriva in città per studio, ricerca e turismo.