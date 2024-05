Manfredonia. "Caso dipendenti e dirigenti con PD". "Liberi cittadini che hanno esercitato un loro diritto costituzionale"

Manfredonia. “Siamo sinceramente meravigliati della polemica organizzata dal candidato sindaco Galli e dalla sua coalizione. Troviamo altamente scorretto (usiamo un eufemismo) utilizzare la stampa e i social per additare alla gogna liberi cittadini che hanno esercitato un loro diritto costituzionale partecipando ad una manifestazione politica a sostegno di Shady Alizadeh candidata alle elezioni europee con il Partito Democratico”.

“É davvero scorretto, soprattutto perché la polemica è stata organizzata da un candidato Sindaco che é dirigente di una pubblica amministrazione, e che vede candidati nelle liste a suo sostegno figli di dipendenti del Comune di Manfredonia, dipendenti pubblici e appartenenti alle forze armate.

É davvero scorretto, al limite della calunnia, ed assume il sapore di una vera e propria intimidazione, interpellare addirittura il Ministro dell’Interno ventilando la inesistente violazione di norme e codici di comportamento. Non mancano sui social le foto di dipendenti comunali che hanno partecipato e partecipano alle attività a sostegno di ognuno dei candidati Sindaci. Non ci sogneremmo mai di utilizzarle e di violare la tranquillità e la privacy di onesti cittadini per orchestrare una campagna denigratoria che non fa onore ai suoi autori e fa solo male alla politica e alle istituzioni”.

“Manifestare le proprie opinioni e il proprio orientamento politico è un diritto fondamentale riconosciuto in ogni regime democratico e non può subire limitazioni. Partecipare ad una manifestazione politica e anche iscriversi a un partito politico e candidarsi nelle sue liste è un diritto riconosciuto ad ogni cittadino, indipendentemente dal lavoro svolto o dalla funzione ricoperta. Sono ben altre le collusioni, le illegalità e le violazioni sulle quali i cittadini stanno ancora aspettando che il candidato Galli e l’onorevole Gatta prendano posizione. C’è solo un’alternativa a non classificare il caso come d’ignoranza costituzionale; quella di pensare ad una certa politica per la quale, quando si è a corto di contenuti, è sempre meglio “buttarla in caciara”.