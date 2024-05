Manfredonia. Giovanni Cotugno Ristrutturare gli impianti sportivi già esistenti con il PNRR (video)

Manfredonia. “In città sono praticati alcuni sport (calcio, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica e vela) spesso in strutture molto misere e inadeguate. Non vedo sviluppate altre discipline. Vorremmo praticare l’atletica leggera a 360°. Tuttavia manca in Città la pista di atletica. Ci siamo dovuti adattare alla corsa su strada, sul viale Manfredonia-Siponto e sugli arenili della spiaggia di Siponto; e ciononostante, sono emersi diversi campioni”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it Giovanni Cotugno, Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Gargano 2000 Onlus.

“Non tutte le precedenti amministrazioni si sono occupate di sport. Per il riavvio ed il buon funzionamento delle strutture sportive periferiche già esistenti (stadio di via Scaloria, Palazzetti dello sport) ci vorrebbe che qualcuno se ne occupasse con professionalità, come è avvenuto per il teatro”.

“La prossima amministrazione comunale potrebbe utilizzare il PNRR per ristrutturare le strutture già esistenti (i due palazzetti dello sport e lo stadio di via Scaloria). Inoltre, dovrebbe fornire impianti adeguati e fruibili agli anziani ed ai diversamente abili. Io sono lungimirante. Siamo una città di mare, nel sottosuolo abbiamo diverse sorgenti, c’è l’acqua corrente dell’acquedotto. Quindi si potrebbero riorganizzare i tornei di pallanuoto”.

