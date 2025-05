A Manfredonia la prima edizione del Gargano Water Sports Experience

Gargano Sailing Club presenta la prima edizione del Gargano Water Sports Experience, evento dedicato agli sport d’acqua e al benessere psico-fisico, che si terrà a Manfredonia nelle giornate del 24 e 25 maggio 2025.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la vocazione marittima del territorio e promuovere, attraverso discipline come vela, moto surf, SUP e yoga SUP, uno stile di vita sano, dinamico e inclusivo. Un format innovativo che integra sport adrenalinici e pratiche meditative in un contesto naturale e accessibile a tutti.

Prove gratuite e attività per tutti

Durante le giornate dell’evento saranno organizzate dimostrazioni, prove gratuite e momenti di divulgazione, aperti alla cittadinanza e in particolare rivolti a giovani e persone con disabilità. L’evento sarà infatti strutturato per garantire la partecipazione attiva e assistita di persone con fragilità motorie e sociali, con il coinvolgimento di istruttori qualificati e l’allestimento di spazi accessibili.

Partner e collaborazioni

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Manfredonia, la UISP Foggia-Manfredonia, la Pro Loco di Manfredonia, FIV Federazione Italiana Vela e l’Università degli Studi di Foggia. Un’alleanza che unisce sport, promozione territoriale, inclusione sociale e cultura del benessere.

Ambiente, salute e sport leale

Gargano Water Sports Experience sarà un evento plastic free, con azioni di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e attività di pulizia delle spiagge. Non mancheranno momenti informativi su corretti stili di vita, alimentazione, prevenzione e contrasto all’uso di sostanze dopanti.

Un nuovo appuntamento per la comunità

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione delle attività del Gargano Sailing Club e punta a diventare un appuntamento fisso del calendario sportivo e turistico del Golfo di Manfredonia.

Attesa la presenza nel pomeriggio del 24 maggio del campione garganico di Surf Michele Bonsanto tesserato Gargano Sailing Club.

Per restare aggiornato seguici sui canali social ufficiali di Gargano Sailing Club.

Info: velagargano@gmail.com