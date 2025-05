Con l’arrivo dell’estate, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato l’ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2025, presentata ufficialmente nel corso di un incontro informativo con gli operatori degli stabilimenti balneari locali. Il provvedimento intende garantire una fruizione sicura del mare, regolando la balneazione, la navigazione da diporto e la tutela ambientale lungo il litorale che va da Vignanotica (Mattinata) a Zapponeta.

Tra i principali contenuti dell’ordinanza, si evidenziano:

Conferma dell’area destinata alla balneazione : dal 1° maggio al 30 settembre, fino a 200 metri dalle spiagge e scogliere basse , e 100 metri dalle coste alte o a picco .

: dal 1° maggio al 30 settembre, fino a , e . Definizione delle acque sicure : fissate a una profondità di 1,30 metri , segnalate da boe bianche distanziate di 15 metri .

: fissate a una profondità di , segnalate da . Obbligo per i Comuni di garantire il servizio di salvataggio nelle spiagge libere oppure di segnalare chiaramente l’assenza dello stesso.

oppure di segnalare chiaramente l’assenza dello stesso. Facoltà di proporre piani collettivi di salvataggio , da sottoporre all’approvazione della Capitaneria.

, da sottoporre all’approvazione della Capitaneria. Possibilità per gli stabilimenti balneari di dotarsi di moto d’acqua per il soccorso, oltre al tradizionale pattino.

Importante novità del 2025 è l’introduzione di una segnaletica aggiornata agli standard europei, con tre bandiere per indicare le condizioni del mare:

Bandiera verde (ex bianca): assistenza attiva, condizioni favorevoli;

(ex bianca): assistenza attiva, condizioni favorevoli; Bandiera gialla : assistenza attiva, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

: assistenza attiva, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; Bandiera rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, anche in presenza del servizio di salvataggio.

Per migliorare l’uniformità e la comprensione dei segnali, l’ordinanza raccomanda l’adozione della simbologia standard ISO 20712 e del modello grafico europeo PERLA, mirato all’accessibilità e sicurezza delle coste.

A completamento del dispositivo di sicurezza, si affiancano:

Ordinanza n. 17/2025 : disciplina della navigazione costiera e aree interdette;

: disciplina della navigazione costiera e aree interdette; Ordinanza n. 20/2025: regolamento sul diporto nautico nel Circondario Marittimo di Manfredonia.

Tutte le ordinanze sono consultabili online sul sito ufficiale della Guardia Costiera:

www.guardiacostiera.gov.it

In caso di emergenze, si ricordano i numeri attivi su tutto il territorio nazionale:

NUE 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze)

1530 (Emergenze in mare)