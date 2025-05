Big a riposo, Inzaghi ci prova: l’Inter si gioca lo scudetto con solo tre titolari

Simone Inzaghi, squalificato e costretto a guardare dalla tribuna, schiera un’Inter molto rimaneggiata stasera a Como. Solo tre titolari della finale di Champions League, Sommer, Calhanoglu e Dimarco, in campo nel 3-4-3 visto già a Torino, con la volontà di fare pressione sul Napoli, che intanto giocherà al Maradona. Turnover deciso per preservare energie in vista del grande appuntamento con il PSG, tra otto giorni.

Il tecnico, pur consapevole delle poche possibilità statistiche (circa il 16%) di ribaltare la classifica, non vuole lasciare nulla di intentato. La squadra parte subito forte per cercare di sorprendere i partenopei, con la spinta dei veterani come Bastoni, Barella, Darmian, De Vrij e Lautaro, custodi dell’esperienza e della concentrazione necessaria per mantenere viva la speranza scudetto e prepararsi alla Champions.

Inzaghi, ancora carico di rabbia per il pareggio contro la Lazio, punta a un finale di stagione intenso e senza rimpianti. Il sogno scudetto è ancora vivo, e la partita di questa sera vale più di un semplice risultato.