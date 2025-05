Crisi idrica, Tutolo: “Martedì 27 sarò davanti alla sede della Regione Molise. L’acqua è un bene comune, non va sprecata”

Martedì 27 maggio sarò davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise per far capire ai cittadini che l’acqua che arriverebbe in Puglia sarebbe l’eccesso che la loro regione butta in mare, circa 120 milioni di metri cubi.

Uno spreco immane di risorsa idrica che può essere utilizzata per i circa 6 mila ettari di terreni del basso Molise e ciò che “avanza” per la Capitanata.

Posto che l’acqua non è del Molise, a me piace che si arrivi a dei risultati vantaggiosi per entrambe le Regioni attraverso il dialogo e una pianificazione condivisa.