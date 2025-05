Mattinata (FG), 22 maggio 2025 — Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri, 21 maggio, intorno alle ore 21:00, nei pressi di un’attività del centro di Mattinata. Un adolescente del posto è stato brutalmente aggredito da un gruppo di circa dieci giovani provenienti da Manfredonia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in compagnia di due amici quando è stato circondato e assalito con violenza da parte del branco. L’aggressione sarebbe riconducibile a dissidi di natura personale legati alla sua ex fidanzata: a capo del gruppo ci sarebbe infatti l’attuale compagno della ragazza.

Il violento pestaggio, avvenuto in pochi concitati minuti, ha destato sgomento nella comunità locale. Provvidenziale si è rivelato l’intervento tempestivo di alcuni ristoratori e passanti, che sono riusciti ad allontanare gli aggressori e ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Mattinata, che hanno prestato le prime cure e avviato le indagini.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno diagnosticato gravi lesioni, in particolare alla testa. La prognosi è attualmente di almeno trenta giorni.

I Carabinieri stanno procedendo all’acquisizione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi determinanti per l’identificazione completa dei responsabili. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni personali gravi e violenza aggravata in concorso.

L’inchiesta è in pieno svolgimento e le autorità assicurano che saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per accertare le responsabilità e garantire giustizia.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della vicenda.