IN RICORDO DEL PIANISTA, CONCERTISTA E MAESTRO DI CONSERVATORIO LUIGI (GINO) RUBINO – di Franco Rinaldi

Il pianista, concertista e maestro di musica Luigi (Gino) Pietro Rubino nacque a Mogadiscio (Somalia) il 4 dicembre 1938, dove suo padre, il compianto e indimenticabile musicista e maestro di musica Gerardo Rubino, si era trasferito con la famiglia nel 1929 per motivi di lavoro.

Gino Rubino iniziò a suonare il pianoforte all’età di tre anni e mezzo, sotto l’attenta guida del padre Gerardo, decano tra i musicisti sipontini e promotore del metodo “A-B-C del piccolo pianista”, poi adottato in molte scuole di musica come innovativo approccio didattico allo studio del pianoforte. Successivamente, Gino proseguì gli studi presso il Liceo Musicale Pareggiato “Umberto Giordano” di Foggia, divenuto poi Conservatorio Statale “U. Giordano”, sotto la direzione del M° Camillo Baccigalupi.

Nel 1955 e nel 1959, insieme al padre Gerardo e ad altri musicisti di Manfredonia, partecipò a concerti commemorativi in memoria del compositore e pianista sipontino Michele Bellucci, tenutisi presso il Palazzo di Città e la sede della Società di Cultura “Michele Bellucci” in via Campanile 13 (Palazzo Donnamaria).

Nel 1956, al termine del Corso Inferiore di pianoforte presso il Conservatorio “U. Giordano”, si trasferì a Santiago del Cile insieme al M° Patrizio Pizarro, amico del padre, conosciuto in occasione di un concorso a Roma e ospitato per un periodo a Manfredonia. A Santiago, Rubino proseguì gli studi sotto la guida dello stesso Pizarro e successivamente del M° ungherese Emerie Stefanjai, direttore dell’Accademia Musicale “Franz Liszt” di Budapest.

Durante i tre anni di permanenza in Cile, si dedicò all’attività concertistica sia come solista sia in orchestra, esibendosi in teatri, auditorium e night club della capitale cilena. Tra le sue numerose esibizioni, si distingue quella del 1957 presso l’Ambasciata U.S.A., dove eseguì il “Concerto n. 2 op. 21 in fa minore” di Chopin.

Tornato a Manfredonia nel 1957, riprese gli studi presso il Conservatorio “U. Giordano”, dove conseguì il diploma in pianoforte con il massimo dei voti. Si trasferì poi a Berna (Svizzera), entrando a far parte dell’orchestra da camera del M° Franco Barbieri, con la quale si esibì in numerose città europee: Mannheim, Travemünde, Rotterdam, Lugano, Berna, Lucerna, Interlaken, Le Creusot. Tra i concerti più significativi, va ricordato quello al Kursaal di Berna, dove, davanti a una platea di circa 2.000 spettatori, eseguì l’“Op. 16 in la minore” di Edvard Grieg.

Dopo circa tre anni, fece ritorno a Manfredonia, dedicandosi con passione all’insegnamento del pianoforte, fisarmonica e canto. Tra i suoi numerosi allievi, ricordiamo:

Aldo Maglietta, fisarmonicista e concertista di fama internazionale, oggi docente presso il Conservatorio “U. Giordano”;

Rosangela Trigiani, pianista, docente di musica e direttrice della corale “Haendel Stella Maris” di Manfredonia;

Fabia Pasqua, pianista e docente presso lo stesso conservatorio;

Antonella Tegliafilo, soprano e maestra di canto attiva in tournée liriche in Italia e all’estero;

Francesca Rinaldi, talentuosa soprano di Manfredonia, allieva di pianoforte complementare del M° Rubino, con esibizioni in vari teatri italiani.

Negli anni ’60, il maestro Rubino tenne concerti in diverse città italiane, sia da solista sia in duo a quattro mani con la prof.ssa Isa Santopietro. Negli anni ’70, compatibilmente con gli impegni da concertista, partecipò a spettacoli e manifestazioni musicali con gruppi locali, esibendosi come fisarmonicista e tastierista, tra cui nel noto complesso “Golden Gate” di Foggia.

Dal 1972 al 2002, fu docente di pianoforte presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Nel 1982 fondò e diresse l’Associazione Musicale “Chopin” a Manfredonia, con annessa scuola di musica nel settecentesco Palazzo Delli Santi, in via Santa Maria delle Grazie.

Nel 1985 ricevette il premio “Maschera d’Argento” dalla Pro Loco di Foggia per l’eccellenza della sua carriera artistica. Ottenne altri riconoscimenti, tra cui quelli dell’Ordine dei Medici Provinciali e dell’organizzazione “Provincia Estate”.

Musicista eclettico, fu anche autore di musiche ballabili e folk, tra cui un brano dedicato a Padre Pio. Nell’estate del 1990, con il tenore Umberto Taurino, si esibì con successo in una tournée a Toronto e Montreal (Canada). Fu accompagnatore al pianoforte per numerosi cantanti lirici e strumentisti e, nel 1990, maestro sostituto nella “Bohème” di Puccini al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, con la celebre Katia Ricciarelli.

Dal 1990 al 1997, fu maestro accompagnatore al Concorso Internazionale Lirico “Re Manfredi”, sotto la direzione artistica del M° Nicola Calabrese. Nel 1996, durante la premiazione del Concorso Nazionale di Poesia “Re Manfredi”, eseguì il “Concerto n. 2 op. 21” di Chopin, entusiasmando il pubblico presente presso la Basilica di Siponto.

Il M° Luigi (Gino) Rubino, pianista raffinato, polistrumentista, docente stimato, concertista di levatura internazionale, uomo di profonda fede e cultura musicale, ha rappresentato un autentico orgoglio per la città di Manfredonia.

È scomparso il 22 aprile 2025, lasciando un ricordo indelebile per la sua immensa umanità, professionalità e smisurata dedizione all’arte musicale.

FOTO FRANCO RINALDI, ARCHIVIO