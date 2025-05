Manfredonia: affidato l'incarico per il PEBA, un piano per abbattere le barriere architettoniche

Manfredonia // Notizie in piazza //

La città compie un importante passo verso l’accessibilità e l’inclusione. Con la determinazione dirigenziale n. 928, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente aggiudicato l’incarico per la redazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Grazie ai fondi regionali stanziati ai sensi dell’articolo 87 della Legge Regionale n. 67/2018, l’Amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento complessivo di 25.000 euro dalla Regione Puglia, destinato alla progettazione del piano che permetterà di rendere più accessibili spazi pubblici e percorsi urbani, favorendo una mobilità equa per tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità o ridotta capacità motoria.

A seguito della procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma MEPA, l’incarico è stato conferito all’architetto Marco Lorenzon, con studio in città, che ha presentato un’offerta di 19.700 euro (oltre IVA e contributi previdenziali), risultata congrua rispetto al quadro delle attività previste.

Il servizio sarà articolato in due fasi funzionali. Il primo lotto, già finanziato e oggetto dell’attuale incarico, prevede l’analisi dello stato di fatto del patrimonio pubblico comunale. Il secondo lotto – relativo alla progettazione accessibile e alla programmazione degli interventi – sarà attivato successivamente, una volta approvata la variazione di bilancio necessaria all’utilizzo del restante contributo regionale da 10.000 euro.

Il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha firmato la determina che ufficializza l’aggiudicazione, specificando che l’intero importo è coperto da fondi regionali e che il progetto sarà realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici.

A cura di Michele Solatia.