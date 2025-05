Con la Determinazione Dirigenziale n. 931 del 22 maggio 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente dato il via all’attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno finanziario 2025. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, prevede la messa in vendita, tramite bando pubblico, di dodici lotti immobiliari comunali per un valore complessivo che supera il milione e mezzo di euro.

L’iniziativa si inserisce nel piano triennale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 79 del 18 dicembre 2024, confermato successivamente dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Gli immobili, dichiarati non funzionali all’attività istituzionale dell’Ente, sono stati classificati come patrimonio disponibile e potranno essere ceduti ai privati tramite gara telematica gestita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere.

Tra i beni in vendita figurano:

Terreno edificabile in zona Gozzini: prezzo base 384.880 euro;

Ex aree CCR ASE in Via Tratturo del Carmine: 680.000 euro;

Chiosco “La Rotonda” su Viale Miramare: 246.937 euro;

Diversi immobili nel Borgo Mezzanone, con prezzi variabili tra 7.600 e 42.420 euro;

Chioschi in zona Villaggio Pescatori, Piazzale Ferri e Viale del Commercio, per un totale di oltre 200.000 euro.

Secondo quanto previsto dal regolamento comunale, le offerte dovranno prevedere un rialzo minimo del 2% rispetto al prezzo base. La procedura di gara sarà interamente gestita in modalità digitale tramite la piattaforma della CUC del Tavoliere, in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geom. Francesco Borgia, in forza al Servizio Demanio e Patrimonio del 6° Settore.

Nei prossimi giorni seguirà la pubblicazione ufficiale del bando e l’avvio della procedura di gara, con ampia diffusione attraverso i canali istituzionali e quelli previsti dalla normativa.

A cura di Michele Solatia.