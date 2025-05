mobilità docenti – tutte le info – fonte: orizzonte scuola

Mobilità docenti 2025/26: pubblicati i bollettini provinciali con gli esiti delle domande

Di Redazione – 23 maggio 2025

Da oggi, 23 maggio 2025, sono disponibili sui siti degli Uffici scolastici provinciali i bollettini contenenti gli esiti delle domande di mobilità per il personale docente per l’anno scolastico 2025/26. La pubblicazione avviene secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, che disciplina le procedure di trasferimento, passaggio e utilizzazione del personale docente, educativo e ATA.

Cosa prevede l’Ordinanza ministeriale n. 36/2025

L’articolo 6 dell’OM stabilisce che l’elenco degli insegnanti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio deve essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio territoriale di destinazione. Accanto a ciascun nominativo sono indicati i dettagli della nuova destinazione: la scuola assegnata, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo raggiunto dal candidato e le eventuali precedenze riconosciute.

Questa trasparenza consente agli interessati e al pubblico di verificare direttamente gli esiti delle procedure, garantendo maggiore chiarezza e controllo.

Comunicazioni ufficiali ai docenti e alle scuole

Il personale docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio riceverà comunicazione ufficiale del provvedimento presso l’Ufficio territoriale in cui è stata presentata la domanda, oltre che tramite posta elettronica all’indirizzo indicato sul portale “Istanze on line”.

Parallelamente, gli Uffici territoriali provvedono a notificare l’esito anche alle istituzioni scolastiche interessate, sia di provenienza che di destinazione, oltre che alla competente ragioneria territoriale dello Stato. Questo passaggio è fondamentale per consentire la corretta gestione amministrativa e organizzativa del personale.

Cosa accade ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento

Per chi invece non ha ottenuto il trasferimento, è prevista la comunicazione via e-mail all’indirizzo registrato al momento della domanda su “Istanze on line”. Inoltre, questi docenti potranno consultare l’esito della propria domanda attraverso un’apposita funzione disponibile sulla piattaforma.

Dove consultare i bollettini: elenco in aggiornamento

Di seguito i link agli Uffici scolastici provinciali che hanno già pubblicato i bollettini:

Calabria : Vibo Valentia

Campania : Benevento

Sicilia : Palermo

Toscana: Siena (avviso Lucca)

La lista verrà aggiornata progressivamente, ma si ricorda che non è garantita la pubblicazione in tempo reale su tutti i portali. Pertanto, si consiglia agli interessati di verificare periodicamente per eventuali aggiornamenti o rettifiche.

Importanza della pubblicazione e prospettive per i docenti

La pubblicazione degli esiti di mobilità rappresenta un momento cruciale per migliaia di docenti in tutta Italia, che da mesi hanno presentato domanda per trasferirsi o passare da un ruolo all’altro, sperando in una nuova assegnazione più vicina alle proprie esigenze personali e professionali.

La possibilità di conoscere ufficialmente l’esito delle domande consente ai docenti di pianificare il prossimo anno scolastico, organizzare la propria vita familiare e professionale, e nel caso di esito negativo, valutare eventuali azioni di ricorso o nuovi tentativi nelle fasi successive della mobilità.

Le prossime tappe della mobilità 2025/26

Dopo questa prima fase di pubblicazione, che riguarda la mobilità ordinaria, seguiranno le operazioni legate ai trasferimenti d’ufficio, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, secondo quanto previsto dal calendario ministeriale.

Inoltre, non mancano le sfide e le criticità: non sempre le disponibilità di posti corrispondono alle richieste, e si possono registrare situazioni di contenzioso o di incertezza. Per questo motivo, il tema sarà approfondito anche nella puntata di “Question Time” in onda venerdì 23 maggio alle 15:00, con la partecipazione di Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola Rua, e la conduzione di Andrea Carlino. Un appuntamento utile per ricevere chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione.

Suggerimenti per i docenti

Si raccomanda a tutto il personale scolastico interessato di: