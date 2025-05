Nasce Live Forever: I Custodi del Tempo, il romanzo che trasforma il ricordo in eternità di Mauro Pompetti

Live Forever: I Custodi del Tempo non è solo un romanzo. È una visione. Un ponte letterario che collega la narrativa speculativa con un progetto reale: la creazione di una piattaforma digitale destinata a conservare per sempre i legami umani e le memorie familiari.

La trama Attraverso la storia di Marcus, un visionario ingegnere che trasforma il dolore per la perdita dei suoi cari in un’idea rivoluzionaria, il lettore è condotto in un viaggio tra sogno, realtà e futuro tecnologico. Marcus e il suo team creano Live Forever, una piattaforma capace di rendere eterno il ricordo e i legami tra le persone, sfi dando le leggi del tempo e della memoria.

Perché è diverso da qualsiasi altro libro

● Ispirato a una storia vera: L’autore, Mauro Pompetti, ingegnere e inventore, ha realmente creato una piattaforma digitale che consente di collegare e conservare memorie familiari (LiveForever esiste davvero).

● Una narrazione che supera il tempo lineare: Il libro utilizza una struttura narrativa che si piega e si intreccia come lo spazio-tempo, invitando il lettore a esplorare il racconto senza seguire una linea retta.

● Emozione e tecnologia fuse: Non è solo fi ction. Il romanzo esplora le implicazioni etiche, emotive e fi losofi che della memoria eterna e del nostro rapporto con la morte e il ricordo.

● Personaggi autentici e multisfaccettati: Ogni membro del team di Marcus ha un passato profondo e reale. Non sono solo archetipi ma uomini e donne con fragilità, talenti e segreti.

● Una visione sociale: Il libro stimola il dibattito sul valore della memoria, sul diritto all’oblio e sulla necessità (o meno) di essere ricordati.

L’autore Mauro Pompetti non è solo uno scrittore. È ingegnere nucleare, inventore, imprenditore tecnologico e profondo esploratore dei legami umani e familiari. Con Live Forever: I Custodi del Tempo, ha fuso la sua esperienza nel campo dell’innovazione con la narrativa per porre una domanda provocatoria: È possibile sfi dare la morte non con la scienza medica, ma con la memoria condivisa?

Sito uffi ciale: www.colati.eu

Dati libro:

Data di pubblicazione: 26-4-2025 Titolo: Live Forever: I Custodi del Tempo Autore: Mauro Pompetti Pagine: 216 Formato: Cartaceo copertina rigida e fl essibile e eBook ISBN 9798280425842

Disponibile su Amazon dp



https://sites.google.com/view/liveforever-il-libro/home