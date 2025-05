Foto Fabio Ferrari/LaPresse 26 Settembre 2023 - Torino, Italia - sport, calcio - Juventus vs Lecce - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Juventus Stadium. Nella foto:Nicolo Fagioli September 26, 2023 Turin, Italy - sport, calcio -Juventus vs Lecce - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Juventus Stadium. In the pic:Nicolo Fagioli

C’è un’immagine che racconta meglio di mille statistiche l’esperienza recente di Nicolò Fagioli: un lampo improvviso in un cielo plumbeo, un gesto tecnico che accende gli occhi degli spettatori, seguito però da un lento ritorno all’ombra. Così si può sintetizzare il periodo del centrocampista piacentino alla Fiorentina, una parentesi che, pur non essendo fallimentare, ha lasciato un senso di incompiutezza. Ora, però, il tempo dei bilanci lascia spazio a un’opportunità concreta: il ritorno alla Juventus.

Firenze, una chance a metà

Fagioli è arrivato a Firenze carico di aspettative, accolto da un ambiente che apprezza la qualità tecnica e la creatività. Il contesto sembrava ideale: un allenatore come Vincenzo Italiano incline al gioco propositivo e alla valorizzazione dei giovani, un centrocampo con spazio per un regista puro, e l’opportunità di crescere senza la pressione costante di Torino.

L’inizio è stato promettente, con buone prestazioni distribuite tra campionato e coppe. Memorabile la gara contro la Juventus, nella quale ha messo in mostra proprio quelle caratteristiche che lo rendono diverso: visione di gioco, controllo orientato, tocchi di prima capaci di smontare il pressing avversario. Ma è mancata la continuità. Le sue 20 presenze in stagione, per un totale di 1303 minuti, raccontano una storia fatta più di pause che di exploit. Un solo gol e due assist sono il bottino statistico di un’annata in cui la sensazione è stata spesso quella di un talento che non ha trovato il modo di imporsi.

Tuttosport ha confermato quello che ormai era nell’aria: la Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, vincolato alla qualificazione a una competizione europea. Una scelta che pesa più sul piano tecnico che economico. Fagioli non ha convinto del tutto, soprattutto sotto il profilo della personalità e della tenuta mentale, gli aspetti che fanno la differenza tra un buon giocatore e un leader. Non è una bocciatura definitiva, ma un rimando, forse un segnale che serviva.

Juventus, ritorno (e rilancio?)

A questo punto si riapre un capitolo mai chiuso: Nicolò Fagioli e la Juventus. Il suo ritorno alla base, previsto per l’estate, non sarà soltanto una formalità contrattuale. Potrebbe essere, a tutti gli effetti, l’inizio di un nuovo percorso.

Il contesto bianconero, oggi, è quanto mai fluido: allenatore da definire, strategia tecnica in evoluzione, giovani da valorizzare e una stagione alle porte che porterà la Juventus a confrontarsi con il nuovo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 15 luglio. Un torneo inedito che, oltre al prestigio, offre una vetrina internazionale a chi vorrà (e saprà) cogliere l’occasione.

Per Fagioli, si tratta di un momento decisivo. La Juventus ha bisogno di centrocampisti con qualità e visione, ma anche con fame, coraggio e spirito di sacrificio. Elementi che lui dovrà dimostrare di possedere in maniera costante, non solo a intermittenza. In fondo, è quello che gli è mancato finora: non il talento, universalmente riconosciuto, ma quella fiamma interiore che spinge un giocatore a non accontentarsi, a volere di più, a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti decisivi.

Promessa o protagonista?

La domanda che tutti si pongono è la stessa da tempo: Fagioli è destinato a restare una promessa oppure ha ancora tempo per diventare un protagonista? A 24 anni non è più un giovanissimo, ma nemmeno un giocatore definito. È in quella terra di mezzo in cui si decidono le carriere. Le esperienze vissute – tra giovanili, Juventus, Cremonese e Fiorentina – lo hanno arricchito, ma ora deve fare il salto mentale prima ancora che tecnico.

Il Mondiale per Club potrebbe rappresentare uno spartiacque. Se saprà cogliere l’occasione, se riuscirà a mostrare quella leadership silenziosa che può fare la differenza, allora la Juventus – e magari anche Spalletti, in ottica Nazionale – potrebbe iniziare a vederlo sotto una nuova luce.

In attesa del Fagioli definitivo

Per ora, la storia di Nicolò Fagioli resta quella di un talento che cerca ancora la sua vera dimensione. A Firenze ha trovato una vetrina, ma non una consacrazione. Ora Torino lo attende, non come un figliol prodigo, ma come un professionista che ha ancora tutto da dimostrare.

Se riuscirà a trasformare i suoi lampi in una tempesta costante, allora il centrocampo bianconero potrà finalmente contare su un regista moderno, pensante, capace di cambiare ritmo e dettare legge. Altrimenti, resterà l’ennesimo esempio di un calcio italiano che spesso si innamora delle promesse, senza riuscire a trasformarle in certezze.

