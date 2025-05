Sara Curtis, la nuova stella del nuoto italiano, risponde ai razzisti: “Ripugnante”

Sara Curtis, la nuova stella del nuoto italiano, risponde ai razzisti:

A soli 19 anni, la piemontese di Genola Sara Curtis ha stracciato il record dei 100 stile libero di Federica Pellegrini, detenuto da 9 anni. Figlia di padre italiano e madre nigeriana, Sara ha recentemente affrontato sui social commenti razzisti che mettevano in dubbio la sua italianità, sostenendo che il suo record fosse «nigeriano» e non italiano.

«Questi commenti mi fanno ribrezzo — dice Sara al Corriere della Sera —. La Costituzione è chiara: per avere la cittadinanza basta avere almeno un genitore italiano. Mio papà è italiano, mia mamma nigeriana, ma io sono nata e cresciuta in Italia. Non sono mai stata in Nigeria, ma un giorno vorrei andarci. Avere due culture diverse è una ricchezza, non un problema. A scuola siamo in nove a non avere entrambi i genitori italiani, e io sono fiera di essere italiana. Sentirmi dire il contrario solo perché sono mulatta è ripugnante».

Dal prossimo anno Sara si allenerà all’Università della Virginia negli Stati Uniti, con atlete di altissimo livello come Gretchen Walsh e Kate Douglass. «Non è un tradimento — chiarisce —, vado lì per migliorarmi come atleta e come persona. Il tricolore lo vestirò sempre, non scappo, non vado via per divertirmi, ma per crescere. Nonostante qualche ignorante la pensi diversamente».