Torremaggiore: nessun pericolo dai recenti allarmi social, la Polizia Locale interviene prontamente

Torremaggiore (Foggia) – Negli ultimi giorni, alcuni post circolati sui social network avevano generato preoccupazione tra i cittadini, alimentando allarmi infondati riguardo a presunti pericoli in città.

Tuttavia, le autorità locali hanno voluto chiarire la situazione, rassicurando la popolazione e sottolineando l’assenza di rischi reali.

L’episodio che ha scatenato il clamore risale a giovedì 22 maggio, quando la Polizia Locale ha individuato e identificato un uomo di nazionalità straniera presso il Comando di Polizia.

L’uomo ha dichiarato di aver fermato alcuni bambini per strada per donare loro due biciclette appartenute ai suoi figli, ormai non più utilizzate.

Le verifiche condotte dagli agenti hanno confermato che non vi sono elementi di pericolo né comportamenti sospetti o molesti.

Dalle prime indagini, non risultano reati o azioni che possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

Il Sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha voluto intervenire personalmente per tranquillizzare la comunità: “Comprendiamo quanto sia importante tutelare i più piccoli e la serenità delle famiglie. Invitiamo tutti a fare affidamento sui canali ufficiali prima di diffondere messaggi che possano generare allarmismi ingiustificati”.

L’amministrazione comunale ringrazia la Polizia Locale per la pronta e professionale gestione della situazione, che ha permesso di chiarire rapidamente ogni dubbio e di evitare inutili preoccupazioni tra i cittadini.

In conclusione, si invita la popolazione a mantenere la calma e a diffidare da notizie non verificate, affidandosi sempre alle fonti ufficiali per informazioni sulla sicurezza e il benessere della comunità.