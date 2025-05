Ha danneggiato la statua di Gigi Riva a Mandas (SU) durante una notte di festa, ma il giorno dopo si è presentato spontaneamente ai Carabinieri confessando l’accaduto. Protagonista del gesto è un giovane di 24 anni che, dopo aver festeggiato un compleanno con alcuni amici e aver bevuto troppo, ha urtato la scultura, rompendo accidentalmente un braccio dell’opera.

La statua, installata di recente nella piazza del paese in onore dell’indimenticabile campione del Cagliari e della Nazionale, era stata oggetto di forte indignazione da parte dei cittadini e del sindaco Umberto Oppus. «Davanti a certi gesti si prova solo disgusto. Non ci sono giustificazioni per l’ignoranza», aveva scritto il primo cittadino su Facebook, annunciando una denuncia.

Ma il ragazzo, pentito, ha preceduto le forze dell’ordine presentandosi spontaneamente in caserma: «Sono stato io, ero ubriaco. Mi assumo la responsabilità e pagherò il restauro». Un gesto che ha attenuato le tensioni. «Ho apprezzato il coraggio del ragazzo nell’ammettere il proprio errore e farsi carico dei costi per il ripristino», ha poi dichiarato il sindaco, sempre via social.

L’artista Mario Matta, autore della statua, è già stato contattato e si occuperà personalmente della riparazione, che inizierà nei prossimi giorni. Non è stata sporta denuncia contro il giovane.

Lo riporta Ansa.it.