Vasco Rossi piange la scomparsa dell’amico Sergio Silvestri: «Resterai sempre vivo nel mio cuore»

Il leggendario rocker italiano Vasco Rossi ha annunciato la morte del suo storico amico e collaboratore Sergio Silvestri, scomparso all’età di 73 anni. Con un post sui social, Vasco ha ricordato con affetto il compagno di una vita: «E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore», citando uno dei versi più iconici della sua celebre canzone Vita Spericolata.

Originario di Concordia sul Secchia, Sergio e Vasco si sono conosciuti da giovani, quando entrambi erano studenti al Collegio Salesiano San Giuseppe di Modena. Vasco, in un post del 2018, aveva raccontato con emozione quei tempi difficili: «Non mi piace parlare del periodo in collegio. Passavo ore con un libro aperto senza leggere una riga, non so come facessi. Pensavo e fantasticavo. L’unica cosa positiva era poter suonare la chitarra un’ora al giorno nel teatrino, dove ho conosciuto Sergio, il mio compagno di chitarra».

Dopo un periodo di lontananza – Vasco a Bologna, Sergio a Londra – i due si sono ritrovati a Zocca a metà anni ’70, nel vivo fermento creativo di Punto Radio, l’emittente libera fondata da Vasco nel 1975. Da quella rinnovata collaborazione sono nati importanti pezzi della discografia di Vasco, come La strega (la diva del sabato sera). Ma l’apporto di Sergio è stato ben più ampio: fu lui a presentargli Maurizio Solieri, chitarrista diventato colonna portante della band di Vasco.

Sergio Silvestri ha coltivato la sua passione per la musica fino alla fine, tanto che i suoi figli hanno fondato il gruppo Neveralone, continuando così l’eredità artistica paterna.

I funerali si terranno in forma privata sabato 24 maggio presso il Terracielo di Mirandola.