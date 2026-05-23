Nuovo sviluppo nella vicenda della strada realizzata abusivamente a Baia Zaiana, uno dei tratti costieri più delicati del Gargano, nel territorio di Peschici. La Soprintendenza ha infatti deciso di fare marcia indietro sul parere relativo all’intervento viario, disponendo il ritiro dell’atto in autotutela.

Il provvedimento, firmato dall’architetto Anita Guarnieri, annulla di fatto il documento che nelle ultime settimane era stato più volte richiamato dall’amministrazione comunale di Peschici come un presunto elemento favorevole al progetto riguardante la strada al centro di polemiche, contestazioni e procedimenti amministrativi.

La vicenda riguarda una modifica significativa del paesaggio naturale della baia, dove la realizzazione dell’infrastruttura aveva suscitato le preoccupazioni di associazioni ambientaliste come Wwf e Pro Natura, che da tempo chiedevano chiarimenti sia sull’opera sia sull’utilizzo del parere della Soprintendenza nel dibattito pubblico e istituzionale.

Secondo Pro Natura, il ritiro dell’atto rappresenta un passaggio decisivo perché impedisce che il precedente documento possa essere «impropriamente interpretato come strumento utile a sostenere percorsi di sostanziale regolarizzazione di un intervento che ha inciso su uno dei luoghi più belli e fragili del Gargano», come evidenziato in una nota firmata dal vicepresidente nazionale Vincenzo Rizzi.

L’associazione ambientalista definisce il provvedimento «un passaggio importante, non solo sul piano amministrativo, ma anche su quello civile e istituzionale», sottolineando come il caso di Baia Zaiana rappresenti un esempio emblematico del rapporto tra legalità, tutela del paesaggio e credibilità delle istituzioni.

Nel documento viene richiamato anche l’articolo 9 della Costituzione, che sancisce la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità nell’interesse delle future generazioni. Pro Natura ha inoltre espresso apprezzamento per l’operato della soprintendente Guarnieri: «Il gesto della soprintendenza ha riaffermato che la difesa dei beni comuni non può essere piegata a letture forzate né sacrificata a scorciatoie interpretative».

La posizione dell’associazione si conclude con un appello netto: «Zaiana merita legalità, ripristino e verità. E oggi, grazie a questo atto di autotutela, siamo un passo più vicini a un’esigenza di giustizia dovuta al paesaggio e ai cittadini che, in questi anni, non hanno smesso di chiedere trasparenza e rispetto delle regole».

Con il ritiro del parere, il quadro amministrativo si complica per il Comune di Peschici e per i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Viene meno infatti il documento che avrebbe potuto essere utilizzato come riferimento per una possibile regolarizzazione dell’intervento, mentre, in presenza di opere prive di titoli autorizzativi in aree sottoposte a vincolo, la normativa prevede generalmente il ripristino dello stato dei luoghi, con eventuale demolizione e rinaturalizzazione della baia.

Lo riporta foggiatoday.it.