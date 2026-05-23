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Home // Cronaca // Cassazione, battaglia infinita sugli immobili di Siponto: rigettato il ricorso. La vicenda

CASSAZIONE SIPONTO Cassazione, battaglia infinita sugli immobili di Siponto: rigettato il ricorso. La vicenda

La Suprema Corte conferma le decisioni dei giudici di merito: trasferimento immobiliare valido, ricorso inammissibile e maxi-condanna alle spese

Bari, niente risarcimento per l’ex boss assolto dall’omicidio: per la Cassazione fu la sua condotta a favorire l’arresto

Cassazione - Autore: Diego Delso | Ringraziamenti: Diego Delso CC BY-SA delso.photo Copyright: CC-BY-SA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

ROMA – Si chiude con una pesante sconfitta giudiziaria il lungo contenzioso civile nato attorno a due immobili del complesso alberghiero di Siponto, a Manfredonia. La Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza del 18 maggio 2026, ha rigettato integralmente il ricorso presentato da R. P. contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva già confermato il trasferimento degli immobili in favore di V. S.

La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato il 17 maggio 2002. Al centro della controversia vi erano due locali, indicati come “ex cucina” ed “ex caldaia”, facenti parte di un più ampio complesso originariamente destinato ad albergo nella zona di Siponto. V. S., promissario acquirente, aveva chiesto al Tribunale di Foggia l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.

Dall’altra parte, la proprietaria originaria, S. M. L., aveva contestato la domanda chiedendo la risoluzione del preliminare e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, dopo la morte della donna, il procedimento era stato riassunto nei confronti degli eredi, P. M. R. e P. M.. A intervenire nel processo era stato anche R. P., che sosteneva di avere ricevuto gli immobili in legato sostitutivo della legittima.

Il Tribunale di Foggia, già nel 2014, aveva accolto la domanda di S. disponendo il trasferimento degli immobili. Decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari nel 2025. R. P. aveva quindi scelto la strada del ricorso in Cassazione, contestando principalmente la regolarità urbanistica e catastale degli immobili, la validità delle consulenze tecniche e l’asserita presenza di documentazione falsa nelle pratiche edilizie e catastali.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Cassazione, battaglia infinita sugli immobili di Siponto: rigettato il ricorso. La vicenda"

  1. Si è sempre sospettato che negli armadi del settore urbanistico… c’erano fantasmi e manine leggere x amici, parenti e conoscenti.

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