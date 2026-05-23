Edizione n° 6075

BALLON D'ESSAI

BARI SERIE C // Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento
23 Maggio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Don Uva, processo “New Life”: udienza rinviata al 10 settembre

"NEW LIFE" Don Uva, processo “New Life”: udienza rinviata al 10 settembre

L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Foggia, Mario De Simone, è stata rinviata a causa di una serie di notifiche non andate a buon fine.

Foggia, maltrattamenti e violenze su pazienti psichiatrici al Don Uva. Decine di imputati a processo

Maltrattamenti Don Uva- ARCHIVIO, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Si tornerà in aula il prossimo 10 settembre per il processo “New Life”, l’inchiesta della Procura di Foggia sui presunti maltrattamenti ai danni di pazienti ricoverati presso l’ex istituto ortofrenico “Don Uva” di via Lucera, gestito da “Universo Salute Opera Don Uva”, struttura appartenente al gruppo Universo Salute.

L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Foggia, Mario De Simone, è stata rinviata a causa di una serie di notifiche non andate a buon fine. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per 30 imputati coinvolti nell’inchiesta.

Nel procedimento, la struttura sanitaria e alcuni dei pazienti vittime dei presunti abusi annunceranno la costituzione di parte civile. Lo hanno anticipato gli avvocati Giulio Treggiari, legale del gruppo proprietario della struttura, e Aurelia Conticelli, difensore di alcuni degenti. La formalizzazione avverrà nella prossima udienza. Uno degli imputati, un educatore professionale, avrebbe invece scelto il rito abbreviato.

L’indagine esplose il 24 gennaio 2023, quando i carabinieri eseguirono 30 misure cautelari: sette arresti in carcere, otto ai domiciliari e quindici provvedimenti interdittivi. Gli imputati sono in gran parte dipendenti della struttura: 19 operatori socio-sanitari, 8 infermieri, 2 educatori professionali e un addetto alle pulizie.

Secondo l’accusa, 28 degli indagati avrebbero sottoposto i pazienti — persone con gravi disabilità psichiche e ritardi mentali — a continui episodi di umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche, minacce e vessazioni. Contestate aggravanti pesanti, tra cui l’aver agito nei confronti di soggetti fragili e incapaci di difendersi, con modalità definite dagli inquirenti “crudeli e mortificanti”.

Tra i capi di imputazione figurano anche episodi di sequestro di persona, per aver chiuso alcuni degenti nelle stanze durante i turni notturni, e tre presunti casi di violenza sessuale contestati ad altrettanti imputati.

L’impianto accusatorio si fonda soprattutto sui filmati registrati tra luglio e settembre 2022 dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri all’interno del reparto. Le videocamere sarebbero poi state scoperte e manomesse da alcuni dipendenti. Dopo il blitz, numerosi operatori coinvolti furono licenziati.

Le difese respingono però le accuse più gravi. Secondo i legali degli imputati non vi sarebbe mai stata l’intenzione di fare del male ai pazienti o di umiliarli sistematicamente. Alcuni comportamenti sarebbero stati “inappropriati”, ma maturati in un contesto lavorativo particolarmente complesso, caratterizzato da forte stress e dalla gestione di numerosi pazienti con patologie psichiatriche severe. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO