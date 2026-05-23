Si tornerà in aula il prossimo 10 settembre per il processo “New Life”, l’inchiesta della Procura di Foggia sui presunti maltrattamenti ai danni di pazienti ricoverati presso l’ex istituto ortofrenico “Don Uva” di via Lucera, gestito da “Universo Salute Opera Don Uva”, struttura appartenente al gruppo Universo Salute.

L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Foggia, Mario De Simone, è stata rinviata a causa di una serie di notifiche non andate a buon fine. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per 30 imputati coinvolti nell’inchiesta.

Nel procedimento, la struttura sanitaria e alcuni dei pazienti vittime dei presunti abusi annunceranno la costituzione di parte civile. Lo hanno anticipato gli avvocati Giulio Treggiari, legale del gruppo proprietario della struttura, e Aurelia Conticelli, difensore di alcuni degenti. La formalizzazione avverrà nella prossima udienza. Uno degli imputati, un educatore professionale, avrebbe invece scelto il rito abbreviato.

L’indagine esplose il 24 gennaio 2023, quando i carabinieri eseguirono 30 misure cautelari: sette arresti in carcere, otto ai domiciliari e quindici provvedimenti interdittivi. Gli imputati sono in gran parte dipendenti della struttura: 19 operatori socio-sanitari, 8 infermieri, 2 educatori professionali e un addetto alle pulizie.

Secondo l’accusa, 28 degli indagati avrebbero sottoposto i pazienti — persone con gravi disabilità psichiche e ritardi mentali — a continui episodi di umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche, minacce e vessazioni. Contestate aggravanti pesanti, tra cui l’aver agito nei confronti di soggetti fragili e incapaci di difendersi, con modalità definite dagli inquirenti “crudeli e mortificanti”.

Tra i capi di imputazione figurano anche episodi di sequestro di persona, per aver chiuso alcuni degenti nelle stanze durante i turni notturni, e tre presunti casi di violenza sessuale contestati ad altrettanti imputati.

L’impianto accusatorio si fonda soprattutto sui filmati registrati tra luglio e settembre 2022 dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri all’interno del reparto. Le videocamere sarebbero poi state scoperte e manomesse da alcuni dipendenti. Dopo il blitz, numerosi operatori coinvolti furono licenziati.

Le difese respingono però le accuse più gravi. Secondo i legali degli imputati non vi sarebbe mai stata l’intenzione di fare del male ai pazienti o di umiliarli sistematicamente. Alcuni comportamenti sarebbero stati “inappropriati”, ma maturati in un contesto lavorativo particolarmente complesso, caratterizzato da forte stress e dalla gestione di numerosi pazienti con patologie psichiatriche severe. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it