La provincia di Foggia si prepara a vivere un’estate all’insegna della grande musica. Da maggio fino a ottobre, piazze, borghi e località balneari del Gargano e dei Monti Dauni diventeranno il cuore pulsante di un ricco cartellone di eventi che porterà in Capitanata artisti di fama nazionale e internazionale.

Tra concerti gratuiti e grandi eventi a pagamento, il pubblico potrà assistere a spettacoli che spaziano dal pop al rap, dal reggae alla musica d’autore, coinvolgendo alcune delle località più suggestive del territorio.

Ad aprire ufficialmente la stagione sarà Rkomi. Il rapper milanese salirà sul palco il 30 maggio ad Apricena, dando il via a una lunga serie di appuntamenti estivi.

Il 15 giugno sarà invece Torremaggiore ad accogliere Rocco Hunt, protagonista di una serata all’insegna del rap melodico e delle hit più amate dal pubblico giovane. Pochi giorni dopo, il 20 giugno, a San Nicandro Garganico arriverà Elettra Lamborghini, pronta a trasformare la piazza in una festa a ritmo di pop e reggaeton.

L’estate musicale proseguirà il 18 luglio con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, storici protagonisti dei Matia Bazar, che porteranno sul palco i grandi successi della band simbolo della musica italiana. Il 21 luglio sarà invece la volta di Michele Zarrillo, atteso nella suggestiva cornice di Peschici.

Sempre il 21 luglio prenderà il via uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foggiana: la serie di concerti di Biagio Antonacci a Lucera. Dal 21 al 26 luglio, la città ospiterà diverse date dell’artista milanese in una rassegna speciale a pagamento destinata a richiamare spettatori da tutta la regione.

Agosto sarà il mese più intenso della programmazione. Il 3 agosto Niccolò Fabi si esibirà a Vico del Gargano con un concerto intimo e raffinato, mentre il 9 agosto a Carpino arriveranno i leggendari The Wailers, storica band legata al mito di Bob Marley, per una notte dedicata al grande reggae internazionale.

A Ferragosto riflettori puntati su Rignano Garganico, che ospiterà tre serate consecutive di musica e spettacolo. Il 14 agosto salirà sul palco la storica Equipe 84, simbolo del beat italiano; il 15 agosto spazio al rock tutto al femminile de Le Rivoltella; il 16 agosto chiusura affidata ancora a Michele Zarrillo.

Il 15 agosto, a Lucera, sarà protagonista anche Sal Da Vinci, amatissimo interprete della tradizione musicale napoletana.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca il concerto dei Pooh, in programma il 19 agosto ad Apricena. Lo storico gruppo porterà in scena uno spettacolo-evento a pagamento che ripercorrerà decenni di grandi successi.

Il 21 agosto il tour musicale si sposterà sul mare, a Rodi Garganico, dove si esibirà Francesco Gabbani con la sua energia travolgente e il repertorio che lo ha reso uno degli artisti più amati del panorama italiano contemporaneo.

Gran finale il 22 agosto ancora ad Apricena con Claudio Baglioni. Il cantautore romano chiuderà il cartellone estivo con un concerto a pagamento che si preannuncia tra gli eventi più importanti dell’intera stagione.

Concerti estate 2026 in provincia di Foggia: date e località

30 maggio – Rkomi – Apricena

15 giugno – Rocco Hunt – Torremaggiore

20 giugno – Elettra Lamborghini – San Nicandro Garganico

18 luglio – Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale – provincia di Foggia

21 luglio – Michele Zarrillo – Peschici

Dal 21 al 26 luglio – Biagio Antonacci – Lucera (evento a pagamento)

3 agosto – Niccolò Fabi – Vico del Gargano

9 agosto – The Wailers – Carpino

14 agosto – Equipe 84 – Rignano Garganico

15 agosto – Le Rivoltella – Rignano Garganico

15 agosto – Sal Da Vinci – Lucera

16 agosto – Michele Zarrillo – Rignano Garganico

19 agosto – Pooh – Apricena (evento a pagamento)

21 agosto – Francesco Gabbani – Rodi Garganico

22 agosto – Claudio Baglioni – Apricena (evento a pagamento)

Gli organizzatori ricordano che i concerti di Biagio Antonacci, Pooh e Claudio Baglioni prevedono l’acquisto del biglietto attraverso i circuiti autorizzati, mentre tutti gli altri eventi in programma saranno a ingresso gratuito.

L’estate 2026 si annuncia così come una delle più ricche degli ultimi anni per la Capitanata, pronta ad accogliere migliaia di visitatori tra musica, turismo e spettacolo. Lo riporta foggiatoday.it.