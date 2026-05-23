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SPIDER BAND Foggia, la Spider Band conquista il Festival del Nerd: “Cambiare il mondo con la musica e il sorriso dei bambini”

La band nasce nel 2025 da un’idea di Pasquale, per tutti “Paky”, fondatore e leader del progetto, con l’obiettivo di unire spettacolo, musica e messaggi positivi

SPIDER BAND, PH MARZIA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Foggia // Lifestyle //

Da un anno portano musica, colori e divertimento nelle piazze e negli eventi dedicati ai più piccoli. La Spider Band, gruppo foggiano ispirato all’universo dei supereroi Marvel, è tra i protagonisti del Secondo Festival del Nerd in corso a Foggia, dove sta attirando l’attenzione di famiglie, bambini e appassionati.

La band nasce nel 2025 da un’idea di Pasquale, per tutti “Paky”, fondatore e leader del progetto, con l’obiettivo di unire spettacolo, musica e messaggi positivi rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

“Cerchiamo di cambiare la città partendo dal far divertire i bambini, che sono il futuro”, racconta Paky. “Tutto questo è per loro e per i genitori che li portano a seguirci. Proviamo a dare un buon esempio”.

La Spider Band si presenta con una formazione originale e scenografica, tutta ispirata ai personaggi del mondo Spider-Man e Marvel:

Spider Punk alla batteria;
Metal Venom alla chitarra;
SpiderHype alla voce;
Miles Morales al basso.

Uno show costruito tra musica, costumi e intrattenimento, che punta soprattutto sull’impatto emotivo verso i bambini.

“Proviamo a cambiare il mondo: chitarra contro una pistola, come dice una nostra canzone”, spiega ancora Paky. “Sappiamo benissimo di essere in playback, ma davvero importa se un bambino ti guarda affascinato, meravigliato? E se un giorno seguisse il nostro esempio?”.

Dietro l’aspetto spettacolare, il gruppo porta avanti un messaggio chiaro: diffondere energia positiva, creatività e senso di comunità.

“Tramandate cose belle”, aggiunge il fondatore della band. “Rendete la vostra vita e la vita di chi vi circonda uno spettacolo”.

Al Festival del Nerd la Spider Band si sta ritagliando uno spazio importante tra cosplay, musica e animazione, diventando uno dei momenti più apprezzati dal pubblico presente all’evento.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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