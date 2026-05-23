Foggia, manutenzione straordinaria su via del Mare: partiti i lavori in vista dell’estate

FOGGIA – Sono ufficialmente partiti gli interventi di manutenzione straordinaria su via del Mare, una delle arterie più trafficate della città, soprattutto durante il periodo estivo. I lavori sono stati avviati in queste ore per migliorare le condizioni del manto stradale e garantire maggiore sicurezza alla circolazione in vista dell’aumento del traffico previsto nelle prossime settimane.

L’intervento arriva anche in considerazione del torneo internazionale di tennis in programma nella prima settimana di giugno, evento che richiamerà numerosi visitatori nella zona del Tennis Club, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’area.

Le opere riguardano in particolare i tratti maggiormente deteriorati della carreggiata, oggetto negli ultimi mesi di diverse segnalazioni da parte dei cittadini e di richieste di intervento avanzate anche da alcuni consiglieri comunali.

Nel dettaglio, i lavori prevedono fresature del vecchio asfalto e la successiva posa del nuovo tappeto d’usura. Gli interventi rientrano nell’ambito dell’accordo quadro “Zona C”, dedicato alla manutenzione delle strade extraurbane.

Il cantiere interesserà il tratto compreso tra il ponte della tangenziale e l’intersezione con la strada comunale 16, nei pressi dell’incrocio per il Tennis Club, per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare la sicurezza stradale e limitare i disagi per automobilisti e residenti in un periodo dell’anno caratterizzato da un notevole incremento della mobilità verso il litorale e le strutture sportive della zona.