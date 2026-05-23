Il sapore dell’estate custodito in un vasetto: i pomodori secchi di Essenza Garganica raccontano la tradizione sipontina

MANFREDONIA – Il profumo intenso del pomodoro essiccato al sole, la genuinità dell’olio extravergine d’oliva e il richiamo alle antiche tradizioni del Gargano. Sono questi gli elementi che caratterizzano i pomodori secchi firmati “Essenza Garganica”, una specialità artigianale che punta a riportare sulle tavole il gusto autentico della cucina mediterranea.

Dietro ogni vasetto si cela un lavoro di selezione e trasformazione che richiama le antiche abitudini contadine del territorio sipontino, quando durante l’estate i pomodori venivano lasciati ad asciugare lentamente sotto il sole intenso della Puglia, adagiati su telai di legno e custoditi con cura dalle famiglie.

Oggi quella stessa tradizione rivive attraverso una produzione che coniuga qualità, artigianalità e valorizzazione del territorio. I pomodori secchi vengono conservati in olio extravergine d’oliva, capace di esaltarne il sapore deciso e le note aromatiche.

Il prodotto si presta a numerosi utilizzi in cucina: dalle focacce morbide e rustiche ai paté gourmet da accompagnare con le tradizionali “Tre Dita” di grano arso, fino ai primi piatti di mare, ai quali i pomodori secchi riescono a conferire intensità e carattere.

Un’eccellenza gastronomica che rappresenta non solo un alimento, ma anche un racconto identitario del territorio garganico e della cultura culinaria pugliese.

“Da 71043 selezioniamo questi tesori perché sappiamo che la qualità artigianale fa la differenza in ogni ricetta”, spiegano i promotori dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di sostenere produzioni locali legate alla tradizione.

Il punto vendita è situato in Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 a Manfredonia, dove è possibile scoprire e degustare le specialità firmate Essenza Garganica.

Un viaggio nei sapori autentici del Sud che continua a conquistare appassionati di cucina tradizionale e consumatori alla ricerca di prodotti genuini e di alta qualità.

📍 71043 – Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 – Manfredonia

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✨ “Nati nella meraviglia”

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