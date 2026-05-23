Manfredonia, il mare che abbraccia la città il 23 maggio arriva il primo caldo dell’estate

MANFREDONIA – Il mare che si colora di blu intenso, il porto illuminato al tramonto, il Castello Svevo-Angioino che domina il cuore della città e una brezza leggera che annuncia finalmente l’arrivo dell’estate. Manfredonia si prepara a vivere uno dei primi veri weekend caldi della stagione, con il 23 maggio che porterà temperature in aumento e un’atmosfera già pienamente estiva.

Le immagini dall’alto raccontano una città splendida, sospesa tra mare e storia. Il golfo sipontino, con le sue luci riflesse sull’acqua, regala scorci mozzafiato soprattutto nelle ore del crepuscolo, quando il cielo si tinge di blu e arancio e il lungomare si anima di famiglie, giovani e turisti.

Il porto turistico, il Castello e la lunga costa diventano il simbolo di una Manfredonia sempre più bella e accogliente. Le temperature previste in rialzo favoriranno passeggiate sul lungomare del Sole, aperitivi vista mare e le prime giornate trascorse in spiaggia.

La città sipontina conferma così il suo fascino unico: da una parte la storia millenaria e i monumenti simbolo, dall’altra il mare Adriatico che abbraccia la città e ne accompagna la vita quotidiana.

Con l’arrivo del caldo di maggio, Manfredonia mostra il suo volto più suggestivo: quello di una perla del Gargano dove il mare non è soltanto paesaggio, ma identità, emozione e bellezza.

fotogallery LUIGI GUERRA, RADIO MANFREDONIA CENTRO