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MANFREDONIA SPETTACOLO Manfredonia, il mare che abbraccia la città: il 23 maggio arriva il primo caldo dell’estate

Manfredonia si prepara a vivere uno dei primi veri weekend caldi della stagione

Manfredonia, il mare che abbraccia la città il 23 maggio arriva il primo caldo dell’estate

Manfredonia, il mare che abbraccia la città il 23 maggio arriva il primo caldo dell’estate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Il mare che si colora di blu intenso, il porto illuminato al tramonto, il Castello Svevo-Angioino che domina il cuore della città e una brezza leggera che annuncia finalmente l’arrivo dell’estate. Manfredonia si prepara a vivere uno dei primi veri weekend caldi della stagione, con il 23 maggio che porterà temperature in aumento e un’atmosfera già pienamente estiva.

Le immagini dall’alto raccontano una città splendida, sospesa tra mare e storia. Il golfo sipontino, con le sue luci riflesse sull’acqua, regala scorci mozzafiato soprattutto nelle ore del crepuscolo, quando il cielo si tinge di blu e arancio e il lungomare si anima di famiglie, giovani e turisti.

Il porto turistico, il Castello e la lunga costa diventano il simbolo di una Manfredonia sempre più bella e accogliente. Le temperature previste in rialzo favoriranno passeggiate sul lungomare del Sole, aperitivi vista mare e le prime giornate trascorse in spiaggia.

La città sipontina conferma così il suo fascino unico: da una parte la storia millenaria e i monumenti simbolo, dall’altra il mare Adriatico che abbraccia la città e ne accompagna la vita quotidiana.

Con l’arrivo del caldo di maggio, Manfredonia mostra il suo volto più suggestivo: quello di una perla del Gargano dove il mare non è soltanto paesaggio, ma identità, emozione e bellezza.

fotogallery LUIGI GUERRA, RADIO MANFREDONIA CENTRO

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