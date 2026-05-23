Giardini Scaloria, scooter e moto nell’area pedonale: “Mancanza di senso civico” - PH: Michele Arminio

Cresce il malcontento tra i residenti della zona dei Giardini Scaloria, a Manfredonia, dove da tempo — denunciano alcuni cittadini — la quiete pubblica sarebbe compromessa da continui schiamazzi notturni e comportamenti poco rispettosi da parte di gruppi di giovani che frequentano l’area.

Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, l’episodio più recente si sarebbe verificato nella notte tra venerdì e sabato, quando un gruppo composto da oltre quindici ragazzi avrebbe festeggiato un compleanno all’interno dei giardini con urla, musica e rumori fino a tarda notte.

“Comprendiamo perfettamente il bisogno dei ragazzi di avere spazi di aggregazione e socializzazione — spiegano alcuni residenti — e nessuno vuole impedire loro di vivere il quartiere o utilizzare il campo da basket. Il problema nasce quando vengono meno le regole basilari del rispetto e della convivenza civile”.

I cittadini parlano di una situazione ormai diventata abituale, con episodi che si ripeterebbero quasi ogni sera, rendendo difficile il riposo notturno per molte famiglie e lavoratori della zona.

“Il rumore legato alle attività serali è tollerabile — prosegue la segnalazione — ma non è più accettabile che durante la notte l’area diventi una sorta di zona franca dove tutto è consentito, senza alcun controllo”.

Da qui l’appello rivolto all’Amministrazione comunale e alle Forze dell’Ordine affinché vengano intensificati i controlli nelle ore serali e notturne. Tra le possibili soluzioni avanzate dai residenti vi sarebbe anche la valutazione della chiusura dei giardini nelle ore più tarde attraverso l’installazione di cancelli o sistemi di accesso regolamentato.

“La libertà di divertirsi non può superare il diritto dei cittadini al riposo e alla serenità”, concludono i residenti, auspicando un intervento rapido per riportare tranquillità nel quartiere.

A cura di Michele Solatia.