Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la via del Mare, uno degli assi viari più trafficati della città, in vista dell’aumento della circolazione previsto con l’arrivo della stagione estiva e dei grandi eventi in programma nelle prossime settimane.
I lavori, partiti nelle scorse ore, riguardano opere di fresatura e rifacimento del tappeto d’usura nei tratti maggiormente deteriorati della carreggiata. Gli interventi interesseranno il segmento compreso tra il ponte della tangenziale e l’intersezione con la strada comunale 16, all’altezza del Tennis Club, per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati.
L’opera rientra nell’ambito dell’accordo quadro “Zona C”, dedicato alla manutenzione delle strade extraurbane, ed è stata programmata anche alla luce delle numerose segnalazioni arrivate da cittadini e consiglieri comunali sulle condizioni del manto stradale.
A incidere sulla tempistica degli interventi anche il previsto incremento del traffico legato alla stagione turistica e alla presenza, nella prima settimana di giugno, di un torneo internazionale di tennis che richiamerà in città atleti, staff e pubblico.
«Abbiamo deciso di intervenire con tempestività su un’arteria particolarmente importante e molto utilizzata — dichiara l’assessore comunale Giuseppe Galasso —. La via del Mare presentava diversi tratti ammalorati che necessitavano di un intervento urgente, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi veicolari previsto nelle prossime settimane. Si tratta di lavori mirati che puntano a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della viabilità cittadina».
L’assessore sottolinea inoltre come gli interventi rientrino in un più ampio piano di manutenzione del territorio: «Continuiamo a monitorare le criticità segnalate dai cittadini e dai consiglieri comunali, programmando opere concrete sulle arterie più delicate della rete viaria».