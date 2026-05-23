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PANCHINA BIANCA San Severo, inaugurata la prima Panchina Bianca del Foggiano in memoria delle vittime della strada

Una panchina bianca per non dimenticare le vittime della strada. A San Severo un simbolo di memoria e sicurezza stradale. “Un autovelox della coscienza”: inaugurata la Panchina Bianca.

San Severo, inaugurata la prima Panchina Bianca del Foggiano in memoria delle vittime della strada

San Severo, inaugurata la prima Panchina Bianca del Foggiano in memoria delle vittime della strada - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Cronaca // San Severo //

San Severo, inaugurata la prima Panchina Bianca del Foggiano in memoria delle vittime della strada

SAN SEVERO – Un simbolo di memoria, ma soprattutto un invito alla responsabilità collettiva. È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, in via Filippo D’Alfonso, nei pressi del commissariato di Polizia di San Severo, la prima Panchina Bianca della provincia di Foggia dedicata alle vittime della strada.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza della sicurezza stradale e sul rispetto della vita umana. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, associazioni e numerosi cittadini.

“Questa panchina è un vero e proprio autovelox della nostra coscienza”, ha dichiarato Antonio Gravino, responsabile provinciale dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS). “Non controlla la velocità dei veicoli, ma quella dei nostri comportamenti. Ci invita a fermarci, riflettere e comprendere quanto sia preziosa la vita”.

Momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Rita e Luigi Manzaro, genitori di Biagio Manzaro, il giovane morto in un incidente stradale nel novembre 2024. “Nessun genitore dovrebbe sopravvivere al proprio figlio – hanno affermato con commozione –. Questa panchina è dedicata a Biagio e a tutti quei ragazzi che non sono più tornati a casa. Se anche una sola vita verrà salvata grazie a questa iniziativa, allora il nostro dolore avrà trovato un senso”.

L’evento rientra in un più ampio progetto promosso dall’AIFVS in collaborazione con la Questura di Foggia e la Polizia Stradale, volto a diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza sulle strade, soprattutto tra le nuove generazioni.

La Panchina Bianca diventa così non solo luogo della memoria, ma anche punto di riferimento per l’intera comunità, chiamata ogni giorno a trasformare il ricordo in responsabilità civile.

Fonte: ANSA

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