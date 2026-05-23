Sanità foggiana, nuove nomine tra speranze e polemiche: Tedeschi al Policlinico, Dimatteo all'Asl

FOGGIA – Le nomine dei nuovi vertici della sanità foggiana accendono il dibattito politico e istituzionale in Capitanata. La Regione Puglia ha ufficializzato l’arrivo di Yanko Tedeschi alla guida del Policlinico Riuniti di Foggia e di Tiziana Dimatteo alla direzione generale dell’Asl Foggia, scelte accolte con aspettative positive da parte del mondo sanitario ma contestate duramente dall’opposizione politica.

Zanasi: “Una nuova primavera per il Policlinico”

Tra le prime reazioni spicca quella di Massimo Davide Zanasi, medico storico dei Riuniti con oltre quarant’anni di servizio alle spalle. Il professionista ha salutato con favore la nomina di Tedeschi, definendola una possibile occasione di rilancio per l’ospedale foggiano.

“È una bella giornata per il Policlinico di Foggia, dove ho lasciato cuore e anima”, ha scritto Zanasi, richiamando la necessità di riportare la struttura “ai fasti di un tempo”.

Nel suo intervento, l’ex dirigente ha ricordato la figura di Vitangelo Dattoli, indicato come uno degli ultimi direttori generali capaci di coniugare competenza medica, visione strategica e capacità organizzativa. A Tedeschi l’augurio di guidare il Policlinico con rigore, autonomia dalla politica e attenzione concreta verso i pazienti.

Le professioni sanitarie: “Serve valorizzazione”

Anche dal mondo delle professioni sanitarie arrivano segnali di apertura. Raffaella D’Andrea, presidente dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Foggia, ha espresso gli auguri di buon lavoro ai nuovi direttori.

D’Andrea ha auspicato l’avvio di tavoli istituzionali permanenti per valorizzare le professioni sanitarie e rafforzare il dialogo con il territorio, sottolineando inoltre il ruolo strategico delle Case di comunità come presidi sanitari di prossimità.

Nel suo messaggio non è mancato un ringraziamento ai direttori uscenti, Antonio Nigri e Giuseppe Pasqualone, per il lavoro svolto negli ultimi anni.

Cataneo attacca: “Foggia commissariata da Bari”

Di segno opposto le reazioni del centrodestra. Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Forza Italia e componente del coordinamento di Civica Italia, ha parlato apertamente di “commissariamento della sanità foggiana”, criticando la scelta della Regione di affidare i due incarichi a dirigenti provenienti da Bari.

Per Cataneo, le nomine rappresentano l’ennesimo episodio di “baricentrismo barese”, inserito in un contesto più ampio di centralizzazione che, a suo dire, penalizzerebbe la Capitanata sotto il profilo sanitario, economico e infrastrutturale.

“Non è tutta un’altra storia per Foggia e per la Capitanata, è sempre la stessa. Anzi, è peggio”, ha dichiarato il consigliere, accusando il centrosinistra pugliese di non valorizzare le professionalità locali.

Gli obiettivi della Regione

Dal canto suo, la Regione Puglia ha fissato un mandato preciso per i nuovi direttori generali, basato su obiettivi misurabili e verificabili. I contratti prevedono indicatori stringenti legati sia alla qualità della gestione sia ai risultati economici, con possibili conseguenze fino alla decadenza dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Al centro della linea regionale resta il tema dell’efficienza sanitaria e dell’attenzione ai cittadini. “Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una storia”, è il messaggio lanciato dalla Regione ai nuovi manager della sanità foggiana.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale impronta Tedeschi e Dimatteo vorranno dare alla sanità di Capitanata, in un territorio che continua a chiedere servizi più efficienti, riduzione delle liste d’attesa e maggiore vicinanza ai bisogni dei pazienti.

Lo riporta FoggiaToday.it