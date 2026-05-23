FOGGIA — Una giornata destinata a restare nella memoria della città. La grande manifestazione canora organizzata dal Circolo Didattico “De Amicis” ha trasformato il Campo Sportivo di Foggia in un autentico teatro di entusiasmo, cultura e partecipazione collettiva. Oltre seicento alunni delle classi IV e V elementare hanno dato vita a uno spettacolo musicale di rara intensità, capace di coinvolgere pubblico e autorità in un clima di sincera emozione.

Non si è trattato soltanto di un semplice evento scolastico, ma di una vera celebrazione del valore educativo della scuola primaria, vista come luogo di crescita civile, culturale e morale delle nuove generazioni. La manifestazione, infatti, ha assunto il significato di un importante avvenimento artistico e patriottico, dimostrando quanto la musica possa diventare strumento di unione, disciplina e formazione.

Per la prima volta non solo a Foggia, ma probabilmente in tutta la Puglia, un coro composto da ben seicento bambini è stato presentato al giudizio e all’ammirazione del pubblico. Un risultato straordinario che rappresenta anche la naturale continuazione dei successi ottenuti lo scorso anno nelle celebrazioni pucciniane di Torre del Lago, dove gli alunni della “De Amicis” conquistarono importanti riconoscimenti nazionali.

Grande merito dell’iniziativa è stato attribuito al Direttore Didattico prof. dott. Bonifacio Mimmo, indicato da molti come il principale artefice del prestigioso progetto musicale costruito negli anni con passione, lungimiranza e spirito educativo. Attorno a lui si è formata una squadra di insegnanti e collaboratori che ha lavorato con dedizione per raggiungere un risultato tanto ambizioso.

Un plauso particolare è stato rivolto al maestro Federico Garofalo, concertatore e direttore dei cori, che ha saputo coordinare e armonizzare centinaia di giovani voci con grande sensibilità musicale. Fondamentale anche il contributo del maestro Michele Masciello, direttore d’orchestra, il cui lavoro ha garantito compattezza e qualità all’intera esecuzione.

Numerose le autorità presenti all’evento, testimonianza dell’importanza assunta dalla manifestazione per l’intera comunità cittadina. Tra gli ospiti figuravano il Vescovo Mons. Carta, il Prefetto, il Sindaco Donna Giuliana Longo, il Presidente del Consiglio di Stato, il Questore, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, militari e civili della provincia. Tutti hanno espresso parole di vivo apprezzamento per l’organizzazione e per l’alto valore educativo dell’iniziativa.

Il programma musicale ha proposto un repertorio ricco e prestigioso, spaziando dall’“Inno di Mameli” alle celebri pagine di Verdi e Puccini, fino a brani popolari e corali a più voci. Particolarmente applauditi il “Va’ Pensiero” dal Nabucco, il coro a bocca chiusa dalla Madama Butterfly e “O Pastorelle, Addio” dall’Andrea Chénier di Umberto Giordano.

L’entusiasmo del pubblico e i lunghi applausi finali hanno consacrato il successo di una manifestazione che ha saputo unire scuola, musica e cittadinanza in un unico grande momento di partecipazione collettiva. Una prova concreta di come la cultura e l’educazione possano diventare patrimonio condiviso e motivo d’orgoglio per un’intera città.