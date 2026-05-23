FOGGIA – Dietro i numeri ci sono persone, relazioni, fiducia costruita nel tempo. I dati raggiunti da StatoQuotidiano raccontano molto più di una semplice crescita social: raccontano la trasformazione di un progetto editoriale in una vera comunità digitale.

Oltre *245Mila follower complessivi tra Facebook, Instagram, TikTok e YouTube e più di 25 milioni di visualizzazioni in appena 29 giorni rappresentano risultati che certificano la forza di un’informazione territoriale capace di innovarsi senza perdere il contatto con il pubblico.

In un ecosistema mediatico dominato dalla velocità e dalla frammentazione, costruire una relazione stabile con i lettori è una delle sfide più difficili. StatoQuotidiano sembra aver trovato una chiave precisa: raccontare il territorio con linguaggi contemporanei, mantenendo però centralità, credibilità e prossimità.

Il successo sui social non nasce per caso. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di aggiornamento costante, presenza sul territorio, produzione multimediale e capacità di intercettare le trasformazioni del consumo dell’informazione.

Negli ultimi anni il giornalismo locale ha vissuto profonde difficoltà economiche e strutturali. In questo scenario, la crescita di realtà editoriali digitali capaci di costruire engagement rappresenta un segnale importante per tutto il comparto.

Particolarmente significativo il dato relativo alle visualizzazioni, che testimonia un pubblico sempre più attivo e coinvolto. Video, contenuti brevi, approfondimenti e storytelling territoriale sono diventati strumenti centrali nella costruzione del rapporto con gli utenti.

Ma il vero elemento distintivo resta la dimensione comunitaria. “Il lavoro è dignità, è futuro, è comunità”: la frase scelta nella campagna celebrativa sintetizza perfettamente il senso di un percorso editoriale che mette al centro le persone.

Non solo numeri, dunque, ma una rete di cittadini, lettori e utenti che ogni giorno contribuiscono a costruire uno spazio condiviso di informazione e appartenenza.

(Dati in aggiornamento).