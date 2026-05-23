Tragedia a Portocannone. Bimba di 22 mesi investita dall’auto guidata dal padre, è gravissima

Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata a Portocannone, piccolo centro della provincia di Campobasso, gettando nello sconforto l’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava effettuando una manovra in retromarcia quando, per cause ancora in fase di accertamento, non si sarebbe accorto della presenza della figlia dietro il veicolo. L’impatto è stato violentissimo e immediatamente è scattato l’allarme ai soc-corritori del 118.

La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “San Timoteo” di Termoli, dove i medici hanno riscontrato traumi gravissimi. Considerata la criticità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza verso un centro pediatrico specializzato di Napoli, dove la bambina è ora ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno ascoltando i familiari e i possibili testimoni presenti al momento della tragedia.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Portocannone, strettasi in queste ore attorno alla famiglia della bambina, mentre cresce l’apprensione per le condizioni della piccola.

Lo riporta Leggo.it