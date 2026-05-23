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Home // Cronaca // Un ponte tra passato e futuro: il 21 e 22 maggio gli incontri con gli autori delle “Fiabe del Gargano” all’I.C. Don Milani Uno +Maiorano

"FIABE DEL GARGANO" Un ponte tra passato e futuro: il 21 e 22 maggio gli incontri con gli autori delle “Fiabe del Gargano” all’I.C. Don Milani Uno +Maiorano

Il 21 maggio, nella palestra della Scuola Secondaria, le classi prime della Scuola Primaria "San Lorenzo Maiorano" sono state accompagnate in un viaggio fantastico

Un ponte tra passato e futuro: il 21 e 22 maggio gli incontri con gli autori delle "Fiabe del Gargano" all’I.C. Don Milani Uno +Maiorano

Un ponte tra passato e futuro: il 21 e 22 maggio gli incontri con gli autori delle "Fiabe del Gargano" all’I.C. Don Milani Uno +Maiorano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il 21 e il 22 maggio gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani Uno – Maiorano hanno vissuto due giornate dedicate alla narrazione, alla creatività e alla riscoperta del territorio, grazie alla presenza degli autori e illustratori del progetto “Fiabe del Gargano”: Claudio Lecci, Mariella Di Monte, Giuseppe Bottalico e Davide Vocale.

Il 21 maggio, nella palestra della Scuola Secondaria, le classi prime della Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano” sono state accompagnate in un viaggio fantastico tra personaggi, luoghi e tradizioni del Gargano. Racconti, immagini e narrazioni hanno stimolato ascolto, immaginazione e partecipazione, avvicinando i bambini al mondo della fiaba come strumento di crescita e scoperta.

Il giorno successivo, il 22 maggio, è toccato alle classi prime della Scuola Secondaria approfondire il processo creativo alla base delle “Fiabe del Gargano”: dalla scrittura alla video-narrazione, dalle illustrazioni alla riflessione pedagogica. Claudio Lecci ha catturato l’attenzione dei ragazzi raccontando la genesi e la magia delle fiabe, mentre Giuseppe Bottalico e Davide Vocale hanno illustrato il prezioso lavoro tecnico e creativo che si cela dietro la realizzazione dei video e delle illustrazioni digitali. La scrittrice Mariella Di Monte ha inoltre presentato il suo saggio Dal Lupo a Kàlena, offrendo una lettura antropologica e formativa del bisogno di fiabe nella crescita dei ragazzi.

Una caratteristica distintiva del progetto è l’uso dell’intelligenza artificiale per la realizzazione di video e illustrazioni. Questa scelta ha permesso di creare un linguaggio visivo capace di unire passato e futuro: da un lato la memoria delle tradizioni garganiche, dall’altro le possibilità creative offerte dalle nuove tecnologie. Un dialogo che ha affascinato gli studenti, mostrando come la fiaba possa rinnovarsi senza perdere la sua forza originaria.

Gli autori hanno espresso la propria gratitudine alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Miriam Totaro, e a tutto il corpo docente per l’accoglienza e per l’impegno costante nel promuovere percorsi educativi di qualità. L’Istituto Comprensivo Don Milani Uno +Maiorano conferma così la propria volontà di valorizzare e rinnovare le esperienze educative, intrecciando la narrazione del territorio con la creatività infantile e adolescenziale.

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