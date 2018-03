Aula consiliare Comune di Manfredonia (st - UF COMMF)

Di:



Manfredonia – SI svolgerà giovedì 26 giugno alle ore 17.00, in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione, il Consiglio comunale di Manfredonia. ALL’ordine del giorno:

– Comunicazioni del Sindaco.

1. Presa d’atto del raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità e di Crescita Interno per l’anno 2013;

2. Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2013. Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia cliccando sulla sezione “Dirette streaming” posta in alto a destra nella homepage oppure direttamente all’indirizzo web: www.comune.manfredonia.fg.it/ccstreaming.htm . Redazione Stato Manfredonia, patto stabilità, bilancio, 26 c’è Consiglio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.