M.S.Angelo, accusato di abusi sessuali sulla figlia, ‘dopo anni giustizia’

Monte Sant’Angelo – Dopo un lungo calvario giudiziario, un padre S.P. di Monte Sant’Angelo, di 49 anni, incensurato, è stato riconosciuto non colpevole dai Giudici della Corte di Appello di Bari che lo hanno assolto dalle presunte ripetute violenze sulla figlia di anni 6 “perché il fatto non sussiste”.

Le accuse nei confronti dell’uomo erano state mosse dalla sua ex compagna con la quale aveva avuto una figlia durante la loro convivenza che si interrompeva bruscamente dopo 5 anni con l’allontanamento della donna insieme alla bambina. Durante la separazione il padre cercava invano di riallacciare la relazione con la sua ex compagna ed inizialmente vedeva regolarmente la propria figlia, ma con passare del tempo tali incontri diventavano sempre meno frequenti, fino ad essere ridotti ad una sola visita al mese, per poi terminare del tutto alla fine di settembre del 2010, allorchè la donna senza fornire alcuna spiegazione, rifiutava ogni contatto con il suo ex compagno, impedendogli di vedere la figlia.

Solo dopo alcuni mesi l’uomo apprendeva le ragioni di tale distacco, quando nel giro di pochi giorni gli venivano notificati un provvedimento di sospensione della patria potestà e divieto di visita della minore da parte del Tribunale per i minorenni di Bari ed una richiesta di incidente probatorio del Procura della Repubblica di Foggia contenente le terribili accuse di violenza perpetrate da giugno fino a settembre 2010 ai danni della figlia minore.

Iniziava così una triste ed angosciante odissea giudiziaria che portava l’uomo, dichiaratosi sempre innocente, in una grave depressione che gli faceva perdere anche il lavoro e che si concludeva in primo grado, dopo svariate consulenze mediche e psicologiche e l’ascolto di numerosi testi, con la condanna del malcapitato alla pena di anni 6 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della sua ex compagna, costituitasi parte civile.

Avverso tale decisione il difensore dell’imputato, l’avv. Angelo Rinaldi, proponeva appello segnalando non solo le anomalie ed i vizi procedurali che avevano compromesso le garanzie difensive del’imputato durante l’iter giudiziale, ma anche le innumerevoli incoerenze in cui erano incorsi i giudici di primo grado che, pur in assenza di segni fisici attestati le violenze come accertato in sede di consulenza medica, avevano condannato comunque l’imputato per svariati abusi avvenuti in otto distinte occasioni, di cui due consumati all’interno dell’abitazione paterna (ove la bambina avrebbe dormito con il padre), così come contestato dall’accusa, e ciò nonostante fosse emerso nell’istruttoria dibattimentale che durante tutto il periodo in cui sarebbero state commesse le presunte violenze, l’imputato aveva visto la bambina solo in quattro occasioni e in nessuna di esse la minore si era fermata a dormire presso l’abitazione paterna.

”Dopo cinque anni di sofferenze per l’uomo, i Giudici della Corte di Bari hanno accolto le ragioni difensive e riconosciuto l’innocenza dell’imputato dalle infamanti accuse, restituendogli così dignità e onore”.

Redazione Stato@riproduzioneriservata