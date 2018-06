4^ Categoria. Ultima giornata. Foggia for Special verso la vittoria!

Di:

Nell’ultima giornata del campionato, impegni facili per il Foggia che affronta Bisceglie e Fidelis Andria.

Mentre nubi minacciose si addensano sul futuro rossonero, una bella notizia arriva dal Foggia for Special, la bella e quotata squadra di atleti speciali che sta portando in alto il nome della società nel Campionato di 4^ Categoria.

Ebbene, i satanelli sono ad un passo dal traguardo e manca pochissimo per festeggiare la vittoria del Campionato. In giornata il Foggia for Special è impegnato a Bari per due match abbordabili contro le due squadre di bassa classifica. Prima contro il Bisceglie e successivamente contro la Fidelis Andria. Due vittorie che consegnerebbero al Foggia, attualmente a 22 punti, la vittoria del torneo e quindi la definitiva testa della classifica. L’unico ostacolo proviene dal Lecce, a quota 19, che affronta in questa coda della manifestazione la Fidelis e il Bari ma, vincendo entrambe le partite che restano, il Foggia risulterebbe definitivamente irraggiungibile.

Forza e Onore, Foggia for Special e che la vittoria possa colorarsi di rossonero.

Le partite di oggi 23 giugno 2018

Lecce – Andria

Foggia – Bisceglie

Monopoli – Bari

Foggia – Andria

Bisceglie – Monopoli

Lecce – Bari

Classifica attuale, dopo la 4^ giornata:

Foggia 22

Lecce 19

Bari 15

Monopoli 9

Bisceglie 1

Andria -2