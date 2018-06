Cerignola. “Notte dei saldi”, si apre la fase operativa dell’evento

Di:

Cerignola. L’Amministrazione comunale ha deliberato ieri lo svolgimento della “NOTTE DEI SALDI” organizzata per il 7 luglio prossimo nell’ambito del programma sociale dell’Associazione del Distretto Urbano del commercio “Cerignola fa Centro”.

Il Presidente dell’Associazione del Distretto Urbano di Cerignola Vincenzo Specchio, in piena sintonia con il Sindaco Franco Metta, annuncia con orgoglio la realizzazione di questo secondo step del programma operativo del Distretto urbano che porrà in essere, per la prima volta, un evento che metterà in rete i commercianti di Cerignola veri protagonisti della “Notte dei Saldi” insieme ai cittadini. Obiettivo dell’evento: creare un GALLERIA CITTADINA DEL COMMERCIO.

“Un progetto, quello della Notte dei Saldi – precisa Vincenzo Specchio – che ha meritato il finanziamento da parte della Regione Puglia, grazie al tempismo dei nostri interventi amministrativi ed alla fattiva partecipazione dei Soci del Distretto Urbano di Cerignola”.